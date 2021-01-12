Ben Ziya Selçuk, o da Ziya Selçuk
|12 Ocak 2021 12:23
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Ancak aslında telefondaki kişi Bakan Ziya Selçuk değil çağrı merkezinde çalışan diğer Ziya Selçuk. İsim benzerliğinden kaynaklanan bu küçük karışıklık Bakan'ın da dikkatini çekti ve Selçuk, sosyal medya hesabından şu esprili paylaşımı yaptı:
"İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları "Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?" diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)"
BUGÜN İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, bugün saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi.
İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları "Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?" diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:) pic.twitter.com/qn4hwvYjhwZiya Selçuk (@ziyaselcuk) January 10, 2021
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