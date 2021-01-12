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Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette itiraf

Müge Anlı'nın gündeme taşıdığını cinayete itiraf geldi. 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Z. G.'yi öldürdüğü belirtilen E. B.'nin, çok sevdiğini söylediği kadını kalbinden bıçakladığını ve bunun kaza olduğunu söylediği öğrenildi.
 12 Ocak 2021 13:03
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Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette itiraf

Müge Anlı'nın gündeme taşıdığını cinayete itiraf geldi. 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Z. G.'yi öldürdüğü belirtilen E. B.'nin, çok sevdiğini söylediği kadını kalbinden bıçakladığını ve bunun kaza olduğunu söylediği öğrenildi.

İstanbul'da 15 Eylül 2019 tarihinde kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Z. G., yakınları tarafından her yerde aranıyordu. En son sevgilisi E. B. ile görüştüğü bilinen genç kadının ablaları, Müge Anlı'ya konuk olmuştu. Kayıp olayını Müge Anlı'nın gündeme taşımasının ardından yapılan araştırmada, Z. G.'nin öldürüldükten sonra Çatalca'da ormanlık alana atıldığı ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, gözaltındaki sevgili E. B.'nin İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri sırasında cinayeti itiraf etti duyurdu. Katil zanlısı E. B. İtirafında, "Z.G. ile o gün birlikteydik. Tartıştık. Z.G, arabadaki bıçakla intihar etmek istedi. Ona müdahale ettim. Ancak bir kaza oldu. Kalbinden bıçaklandı. Ben de öldüğünü anlayınca Çatalca'da arabadan attım" dedi.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kalbinden bıçakladığı sevgilisi Z. G. için Müge Anlı'ya, "Onu çok sevmiştim. Çok aşık oldum" demişti.
İhlas Haber Ajansı
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13:03 - Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette itiraf
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