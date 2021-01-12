Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım

Türkoğlu, ''Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkoğlu hakkındaki iddia neydi!

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu'nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye'ye getirmesini isteği, Türkoğlu'nun da bunu reddetti. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu'na Saray'daki odasını boşaltması talimatı verildiği öne sürülürken, TBF Başkanlığı'ndan da istifa etmesinin istendiği iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu'nun eşi ve çocuklarını ABD'ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı, birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay'ın getirileceği öne sürülmüştü.