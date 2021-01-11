Bitcoin alım satımında nelere dikkat edilmeli, Bitcoin fiyatını neler etkiliyor?

2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin 12 yıllık hayatında her geçen sene kendisine güç katarak ilerlemeyi başardı. Her geçen gün daha çok karşılaştığımız Bitcoin haberleri ve kripto para haberleri de bunun bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Özellikle 2017 yılında 20.000 doları görene kadar Bitcoin'den pek söz edilmiyordu. Ancak sonrasında küresel anlamda önemli ekonomistler, siyasi isimler ve büyük firmaların iyi ya da kötü Bitcoin'den söz etmeye başladığına şahit olduk. Bununla birlikte artık Bitcoin hem daha çok bilinen hem de herkesin yatırım yapmak istediği bir varlık haline geldi. Peki, Bitcoin alım satımında nelere dikkat edilmeli, BTC fiyatını ne gibi faktörler etkiler?

Bitcoin Alım Satımı

Bitcoin benimsenmesi arttıkça kripto para haberlerinde sıklıkla "Bitcoin sayesinde zengin oldu, Bitcoin yatırımı milyar dolarlar kazandırdı, Bitcoin yüzünden her şeyini kaybetti" gibi başlıklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında her varlıkta olduğu gibi Bitcoin yatırımı yaparken de dikkat etmek gereken bazı noktalar bulunuyor. Çünkü bir hevesle yapılan büyük yatırımlar çok daha büyük karları beraberinde getirebilirken büyük kayıplara da sebep olabiliyor.

Öncelikle Bitcoin yatırımı yapmadan önce "Bitcoin'in ne olduğu, teknolojisinin neye dayandığı, ne zaman rekor kırdığı ve analistlerin ne dediği" gibi konuları detaylı olarak araştırmak gerekiyor. Çünkü her alanda olduğu gibi kripto para alanında da yatırımcının öncelikle alım satım yapmak istediği varlığı tanıması gerekiyor. Böylece kolay para kazanmak arzusuyla gözü kara bir şekilde yapılmış mantıksız yatırımında önüne geçilebilir.

Bu noktada Bitcoin'in bir "kolay para kazanma aracı" olmadığını belirtmek gerekiyor. Bitcoin'in volatil bir varlık olduğu ve hızlı fiyat hareketleri sergilediği doğru ama bu fiyat hareketlerinin her zaman yukarı yönlü olmadığını belirtmekte fayda var. Burada da araştırma yapmanın ve kulaktan dolma bilgilerle ilerlemenin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor.

Bunlara ek olarak Bitcoin alım satım işlemi yapmadan önce Bitcoin haberleri ve kripto para haberlerinin takip edilmesi de büyük önem taşıyor. Çünkü her varlık gibi Bitcoin de küresel olaylardan, popüler isimlerin açıklamalarından ve global ekonomiden etkileniyor. Örneğin; CoinTürk'te yapılan açıklamalara göre tarihsel veriler açısından dolar ve Bitcoin ters ilişki içinde hareket ediyor ve dolayısıyla dolar ile ilgili her haber Bitcoin'i de ilgilendiriyor.

Öte yandan Bitcoin alım satımı yapılan platformun güvenilir ve güvenli olması da büyük önem taşıyor. Bu noktada kripto para borsasının kripto para ekosistemi içindeki bilinilirliği, geliştirme adımları, gerekli likiditeye sahip olup olmadığı ve kullandığı güvenlik önlemleri araştırılabilir.

Ayrıca kripto para alım satım platformlar birçok farklı özelliğe sahip oldukları için yatırımcının beklentilerini karşılaması açısından birkaç platformun karşılaştırılmasında da fayda olabilir. Örneğin; bazı platformlar müşterilerin bilgilerini isterken bazı platformlar böyle bir bilgi talebinde bulunmuyor ya da bazı platformlar çok sayıda kripto para listelemeye odaklanırken bazı platformlar işlem ücretlerini düşük tutmak için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla Bitcoin alım satımı yapacak kişinin önce kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını belirlemesi ve sonrasında da kendisine uygun borsayı seçmesi doğru bir davranış olacaktır.

Bunlara ek olarak belki de Bitcoin yatırımı yaparken en çok dikkat edilmesi gereken konu al sat yapılacak paranın miktarıdır. Çünkü insanlar hızlı yükselişlerde anlık bir heyecana kapılarak deyim yerindeyse evi arabayı satıp herhangi bir araştırma yapmadan Bitcoin alımı yapıyor. Sonrasında ise kripto para haberlerinde "Bitcoin aldı, her şeyini kaybetti" gibi başlıklarla karşılaşıyoruz. Bu sebeple belki de ilk aşamada kaybetmekten korkulmayacak bir miktar ile alım satım işlemlerine başlamakta ve sonrasında profesyonelleştikçe miktarı arttırmakta fayda var.

Bitcoin Fiyatını Hangi Faktörler Etkiliyor?

Bitcoin ve kripto para birimi piyasalarında tam anlamıyla bir serbest piyasa koşullarının geçerli olduğu ifade edilebilir. Yani, alıcı ve satıcı varlığın fiyatını belirler. Dolayısıyla aslında Bitcoin'in fiyatını etkileyen en temel faktörün; Bitcoin almak isteyen kişinin alım yapmak istediği fiyat ile BTC satmak isteyen kişinin satış yapmak istediği fiyat olduğu ifade edilebilir.

Bununla birlikte Bitcoin fiyatı yasal ve hukuki düzenlemelerden de etkileniyor. Aslında sadece Bitcoin değil tüm kripto para birimlerinin fiyatları yasal düzenlemelerden etkileniyor. Şu an için ülkemizde kripto para birimleri ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmasa da Türkiye, Bitcoin ve kripto para dostu bir ülke olarak nitelendiriliyor. Bu sebeple önümüzdeki aylarda yasal bir düzenleme gelse dahi bunun Türk kripto para yatırımcılarını negatif etkilemeyeceği düşünülüyor.

Bunlara ek olarak Bitcoin fiyatını etkileyen bir başka etken de arz talep kanunu. Normal koşullarda bir varlığın arzı azalırken talep aynı kalırsa ya da artarsa varlığın fiyatı da artar. Bu görüşe göre, Bitcoin'in arzının 21 milyon ile sınırlı olduğu ve her dört yılda bir piyasaya sürülen BTC miktarının yarıya indiği düşünüldüğünde aslında yaşanan fiyat artışlarının temel nedeni de anlaşılmış oluyor.

Son olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi Bitcoin haberleri ve kripto para haberleri de fiyat üzerinde etkili olabiliyor. Bitcoin ile ilgili olumlu haberler ve açıklamalar doğal bir şekilde fiyat üzerinde pozitif etkiye sahipken, olumsuz haberlerin negatif etki yarattığı görülüyor. Ancak bu noktada Bitcoin'in bundan 4-5 yıl önce haberlerden çok daha fazla etkilendiğini, günümüzde ise haberlere verdiği fiyat tepkisinin azaldığını belirtmekte fayda var.

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