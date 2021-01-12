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Muharrem İnce: Bize katılacak CHP'li vekiller var

CHP içinde başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, 'Memlelet Partisi mi?' sorusuna 'Onun gibi' diye yanıt verdi. İnce, 'Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak' dedi.
 12 Ocak 2021 14:15
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Muharrem İnce: Bize katılacak CHP'li vekiller var

CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor" dedi.

İnce, partinin "kuruluş takvimi" konusunda ise temkinli.

Pandemi nedeniyle, sokağa çıkma yasakları uygulandığını, bazı programların aksayabildiğini ve bu nedenle net bir tarih vermek istemediğini belirten İnce, "Bu bahara kurarız" görüşünü dile getirdi.

Geçen haftadan bu yana kulislerde CHP'den yakın zamanda istifa edeceği konuşulan İnce, bu konuda da net bir tarih vermedi ancak "Birlikte yapacağız hepsini, yakında açıklayacağız" demekle yetindi.

Memleket Partisi mi?

Muharrem İnce'nin partisine CHP'den bazı milletvekillerinin de katılabileceği bir süredir konuşuluyor.
İnce, parti kurarsa mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını doğruladı ancak şimdilik kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı konusunda bilgi vermek istemediğini söyledi.
Partisinin isminin ne olduğunu sorduğumuzda ise İnce, "Memleket Hareketi dediğimize göre, ona göre bir isim olur" yanıtını verdi. "Memlelet Partisi mi?" sorumuz sonrası ise "Onun gibi" demekle yetindi.
Parti kurma kararının gerekçesini, "Bu iktidarın alternatifi , bu muhalefet olamıyor" sözleriyle açıklayan İnce, hedefinin cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan "50+1 oy almak" olduğunu vurguladı.
Kendisini "Millet İttifakı" içinde konumlandırdığını ve bu ittifaka nasıl dahil olacağını sorduğumuzda ise "İttifak, seçim sathına girilirken yapılacak işlerdir. Bir siyasi partinin amaçlarına aykırıdır o. Siyasi parti önce kendi gücüne güvenmelidir. Biz 50+1 alacağız" sözleriyle CHP yönetimini hedef aldı.

CHP, istifasını bekliyor

CHP yönetimi ise İnce'nin eleştirilerine karşın, disiplin kurullarını harekete geçirmeyi düşünmüyor. CHP'nin bu tavrının altında, parti içinde bölünmeye yol açacak yeni bir tartışma yaratmama çabası yatıyor.
Parti kaynakları, İnce'nin CHP'yi tartışma zeminine çekmek istediğini ancak buna izin verilmeyeceğini söylüyor.
CHP'nin gündeminde, İnce ile ilgili bir tartışma bulunmadığını belirten bazı parti yöneticileri, yeni parti kuracağını açıklayan İnce'nin artık kendisinin istifa etmesi gereğine işaret ediyorlar.

Ne olmuştu?

CHP'nin geçen yıl Temmuz ayındaki 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti yönetimine bayrak açan İnce, Ağustos 2019'da parti içinde "Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı ve 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı yurt gezileri ile sahaya inmişti. İnce, 1 Kasım'da hareketin kurucularını açıkladığı toplantıda da, "milleti dinledikten sonra" yeni parti kurmak için karar vereceğini açıklamış ve CHP yönetimine, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" sözleriyle tepki göstermişti. İnce geçen yıl Aralık ayı başında da yeni parti kurma kararını kamuoyuna açıklamıştı.
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