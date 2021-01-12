Koronadan hayatını kaybeden üç kardeşin, halaları da kurtarılamadı
|12 Ocak 2021 14:15
|+Aa- Yazdır
Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan'ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan'ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
HALALARI DA KURTARILAMADI
Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 23 Aralık'ta hayatını kaybeden Teyfik Akbaş'ın ardından Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Vefat eden Emirhan kardeşlerin annesi Fatma Emirhan'ın ise koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi.
1 ay içinde 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.
Yaşamını yitiren Mesure Akbaş'ın cenazesi bugün Çarşamba'da bulunan memleketi Muştalı köyünde toprağa verilecek.Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde virüse yenik düştü
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı
12 Ocak 2021 17:18
|Selçuklu hükümdarının kayıp mezarı bulundu
12 Ocak 2021 17:03
|Bilim Kurulu Üyesi: Mutasyon, hastalığın şiddetini arttırmadı
12 Ocak 2021 16:59
|Ambulans şoförü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
12 Ocak 2021 15:57
|Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
12 Ocak 2021 14:48
|Bakan Ersoy: Yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım
12 Ocak 2021 14:11
|Prof. Dr. Cemil Yapar kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
12 Ocak 2021 13:50
|THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirimle uçuracak
12 Ocak 2021 13:47
|Prof. Köksal: Kalp yetmezliği vakalarında patlama yaşanabilir
12 Ocak 2021 12:58
|Ben Ziya Selçuk, o da Ziya Selçuk
12 Ocak 2021 12:23