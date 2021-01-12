1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp için yeni iddia: Verileri Fransa ile paylaşacak

Fransa yeni bir sosyal medya düzenlemesi hazırlıyor. Bu kapsamda ülkedeki kullanıcıların WhatsApp verileri gerekli görüldüğü takdirde devletle paylaşılacak.
 12 Ocak 2021 14:35
+Aa- Yazdır
WhatsApp için yeni iddia: Verileri Fransa ile paylaşacak

WhatsApp, 2021 itibariyle yeni sözleşmesini uygulama üzerinden göndermeye başladı. Bu kapsamda 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamayı kullanamıyor.

Şartları kabul etmek istemeyen milyonlarca kişi alternatiflere yönelirken, Avrupa Birliği ülkeleri ise bu kapsam dışında tutuluyor.

Fransa'nın gerekli altyapıyı oluşturduğu iddia ediliyor
Son olarak Fransa kaynaklı birçok farklı yayın organında ise 'WhatsApp'a ilişkin yeni yaptırımlar' konusunda yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

İddialar, Fransa'nın sosyal medya devlerine karşı yeni bir uygulamanın temelini hazırladığı yönünde. Yani aslına bakılırsa sosyal medya platformlarının Fransız yasalarına uygun hale getirilip, kullanıcı bilgilerinin istenildiği durumlarda devlete aktarılabileceği belirtiliyor.

Hatta eğer sosyal medyaplatformları bunu kabul etmezse bir cezayla karşılaşacakları da iddia ediliyor.

Yunus Emre Şahin
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korkutan araştırma: Koronayı yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu başladı
12 Ocak 2021 16:51		 AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
12 Ocak 2021 12:09
ABD, Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi
11 Ocak 2021 23:17		 Biden, Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı
11 Ocak 2021 22:48
İngiltere'de sağlık hizmetleri çökmek üzere
11 Ocak 2021 21:19		 İngiltere'de koronaya karşı toplu aşılamaya başlandı
11 Ocak 2021 16:10
Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan 'Trump için azil sürecine başlıyoruz' mesajı
11 Ocak 2021 07:40		 Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi
10 Ocak 2021 21:58
Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!
10 Ocak 2021 20:57		 Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor
10 Ocak 2021 20:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız17:13 - Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık17:09 - Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı17:04 - Smile Hair Clinic safir: Saç ekimi nedir?17:03 - Selçuklu hükümdarının kayıp mezarı bulundu17:02 - KVKK'nın, WhatsApp'a inceleme gerekçesi belli oldu
16:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Mutasyon, hastalığın şiddetini arttırmadı16:51 - Korkutan araştırma: Koronayı yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu başladı16:36 - Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı16:25 - Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı16:17 - İstanbul'da koronavirüs aşısı için odalar hazırlandı16:08 - İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı
15:59 - CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var15:57 - Ambulans şoförü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti15:54 - Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor15:51 - Yargıtay'da yeni Başkanvekilleri belli oldu15:47 - Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
15:45 - Ceza yememek için yolculuk yaptığı yer şaşırttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeline yönelik ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
O dönem dalga geçilen Milli Eğitim Müdürü'nün projesi gerçek oldu
Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir
33 ilde FETÖ'ye gece operasyonu: 118 askerden 74'ü yakalandı
Erdoğan'dan sosyal medya talimatı
Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi görüntülendi
Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir
WhatsApp dışında, en çok veri toplayan uygulamalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kiliselerde yaşanan çocuk tecavüzleri 1
Yırtık Pantolon 3
zevzek 1
aşıla uygulaması 1
dünyanın en uzun romanları 1
11.01.2021 kabine toplantısı kararları 2
zil şal ve gül 2
Telegram VS Signal 2
ankaragücü 4
10 ocak 2021 ankara depremi 9
SON İLANLAR
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam