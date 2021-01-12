WhatsApp için yeni iddia: Verileri Fransa ile paylaşacak
|12 Ocak 2021 14:35
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WhatsApp, 2021 itibariyle yeni sözleşmesini uygulama üzerinden göndermeye başladı. Bu kapsamda 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamayı kullanamıyor.
Şartları kabul etmek istemeyen milyonlarca kişi alternatiflere yönelirken, Avrupa Birliği ülkeleri ise bu kapsam dışında tutuluyor.
Fransa'nın gerekli altyapıyı oluşturduğu iddia ediliyor
Son olarak Fransa kaynaklı birçok farklı yayın organında ise 'WhatsApp'a ilişkin yeni yaptırımlar' konusunda yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
İddialar, Fransa'nın sosyal medya devlerine karşı yeni bir uygulamanın temelini hazırladığı yönünde. Yani aslına bakılırsa sosyal medya platformlarının Fransız yasalarına uygun hale getirilip, kullanıcı bilgilerinin istenildiği durumlarda devlete aktarılabileceği belirtiliyor.
Hatta eğer sosyal medyaplatformları bunu kabul etmezse bir cezayla karşılaşacakları da iddia ediliyor.
Yunus Emre Şahin
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