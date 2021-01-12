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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.
 12 Ocak 2021 14:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.

"BİR SIKINTI YOKSA ÖNÜNÜ AÇARIZ"

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcularla bir araya gelen Erdoğan, pandemiden dolayı maçların on aydır oynanmadığını belirterek, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR SESİMİZİ DUYURDUK"

Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sporcu, "Biz Türkiye genelinden geldik. Ardahan'dan Edirne... Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.
Anadolu Ajansı
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