1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü kez yapılamadı. Belediye Meclisinin kura çekimi için yarın toplanacağı bildirildi.
 12 Ocak 2021 15:06
+Aa- Yazdır
Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü kez yapılamadı.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı için Belediye Meclis Salonu'na geldi.

AK Parti ve MHP'li üyeler dışında CHP'li 2 üyenin bulunduğu salonda, toplantı için yeterli üye sayısına ulaşılamadı.

Vali Yardımcısı Doğan, Meclis toplantısının yarın saat 14.00'de yapılacağını bildirdi. Doğan, 8 üyenin katılımının ertelenen meclis toplantısının yapılması için yeterli olacağını da belirtti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, 15 meclis üyesinin toplantıya katıldığını, 17 üyeye ulaşılamadığı için toplantının gerçekleştirilemediğini belirtti. Toplantının yarın yapılacağını aktaran Pehlivan, "Yarın bu kura çekiminden kaçış yok." ifadelerini kullandı.

CHP'nin adayı Deniz Karakurt ise Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini, kura çekiminin hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

- Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddetmişti.

Belediye Meclisinin 4 Ocak'ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılmamıştı. Kura çekimi için 7 Ocak'ta da Meclis toplanmış, bu kez CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla gündemden çıkarılmıştı.

Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için Başkan Vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, görevlendirilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı
12 Ocak 2021 16:36		 Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı
12 Ocak 2021 16:25
İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı
12 Ocak 2021 16:08		 Tedbirler bir ilde daha haritayı yeşile döndürdü
12 Ocak 2021 12:44
'Dünyanın en saçma binası'na rekor teklif: Yeter ki yıkılmasın
12 Ocak 2021 12:38		 Vali Çiftçi: 9 bin 500 aşı ilimize geldi
12 Ocak 2021 12:20
Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesinin projesini veto etti
12 Ocak 2021 10:34		 İstanbul'a 4 günlük kar yağışı uyarısı!
12 Ocak 2021 10:13
Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor
12 Ocak 2021 09:59		 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
12 Ocak 2021 09:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı17:14 - Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız17:13 - Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık17:09 - Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı17:04 - Smile Hair Clinic safir: Saç ekimi nedir?17:03 - Selçuklu hükümdarının kayıp mezarı bulundu
17:02 - KVKK'nın, WhatsApp'a inceleme gerekçesi belli oldu16:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Mutasyon, hastalığın şiddetini arttırmadı16:51 - Korkutan araştırma: Koronayı yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu başladı16:36 - Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı16:25 - Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı16:17 - İstanbul'da koronavirüs aşısı için odalar hazırlandı
16:08 - İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı15:59 - CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var15:57 - Ambulans şoförü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti15:54 - Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor15:51 - Yargıtay'da yeni Başkanvekilleri belli oldu
15:47 - Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeline yönelik ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
O dönem dalga geçilen Milli Eğitim Müdürü'nün projesi gerçek oldu
Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir
33 ilde FETÖ'ye gece operasyonu: 118 askerden 74'ü yakalandı
Erdoğan'dan sosyal medya talimatı
Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi görüntülendi
Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir
WhatsApp dışında, en çok veri toplayan uygulamalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eve gelen misafir çocuğu 2
trafik kazası 2
adaçayı ve ebegümeci gargarası 2
Her şey için,hayat için,en hakiki mürşit ilimdir,fendir 1
carlos santana 1
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 2
Telegram VS Signal 2
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 3
Telegram 1
10 ocak 2021 ankara depremi 9
SON İLANLAR
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam