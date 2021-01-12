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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 12 Ocak 2021 15:21
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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonunda, son vuruşun dün gece Bitlis Sehi'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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