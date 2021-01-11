1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

250 Bin kişilik online spor etkinliği

Pandemi nedeniyle fiziksel etkinliklerin yerini alan online etkinliklerin en büyüğü İBB ve Spor İstanbul katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük online gençlik festivali Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali 17-20 Aralık tarihleri arasında 250.000 gencin katılımıyla noktalandı.
 11 Ocak 2021 15:31
+Aa- Yazdır
250 Bin kişilik online spor etkinliği

2020 yılının büyük bir kısmının pandemi koşullarında geçmesi fiziksel etkinliklerin yerini online etkinliklere bıraktı. Yılın en büyük online etkinliği ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un katkılarıyla gerçekleşti. Dört gün süren etkinlik boyunca; her gün 10 saat kesintisiz yayın, 40'tan fazla mini etkinlik, 8 farklı konser, 6 farklı espor turnuvası düzenlendi. Oğuzhan Uğur ve Müge Boz sunumuyla gerçekleşen İGEF 2020 Açılış Partisi anlık 150.000 izleyici kitlesine ulaşarak Türkiye'nin en çok izlenen canlı yayın içeriklerinden biri oldu.

Sosyal medya platformlarında 100 milyondan fazla gösterim yarattı!

Türkiye'de düzenlenen en büyük online festival olmayı başaran Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, sosyal medya platformlarında da Aralık ayında en çok konuşulan etkinlik olarak öne çıktı. Festival hakkındaki paylaşımlar, Facebook'ta 60 milyon, Instagram'da 65 milyon, YouTube'da 14 milyon ve Twitter'da da 8 milyon gösterime ulaşarak 100 milyonun üzerinde gösterime ulaştı. Etkinliğe katılan 70'ten fazla ünlü konuğun paylaşımları ise 13 milyon kişiye ulaştı. Sosyal medyadaki bu büyük başarı sayesinde dört günlük süreçte Spor İstanbul hesaplarına 84 bin yeni takipçi kazandırıldı ve 1.2 milyon etkileşim elde edildi.

E-spor festivalin kalbindeydi!

Rekabetin üst düzeyde hissedildiği espor dünyasını da unutmayan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, dört gün içinde altı farklı espor turnuva finaline ev sahipliği yaptı. Espor turnuvalarına olan toplam katılımcı sayısı 25 bini aşarken MSI, HyperX, Blizzard ve Supercell gibi dev markalar bu turnuvaların sponsorluğunu gerçekleştirdi.

Gençlik konserlerle yeniden bir araya geldi!

Konser heyecanı bu kez Twitch ve YouTube'da yaşandı ve 4 gün boyunca her akşam toplamda 8 mini konser izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu konserler 25 binin üzerinde tekil, 12 binin üzerinde anlık ve 250 binin üzerinde toplam izleyici sayısına ulaştı. Konserlere katılan isimler; Edis, Pinhani, Ceza, Can Bonomo, Oğuzhan Koç, Ufuk Beydemir, İlyas Yalçıntaş ve Evrencan Gündüz gibi gençlerin severek takip ettiği isimler oldu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı
12 Ocak 2021 14:38		 Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım
12 Ocak 2021 13:17
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a... 'Sen haddini bileceksin'
12 Ocak 2021 10:10		 Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü
11 Ocak 2021 20:43
Beşiktaş Başkanı Çebi koronayı ikinci kez yendi
11 Ocak 2021 18:52		 Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması: Hala bir rüya
11 Ocak 2021 18:34
Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı
10 Ocak 2021 21:08		 Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı
09 Ocak 2021 21:03
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini açıkladı
08 Ocak 2021 20:07		 Test sonucu pozitif çıkan futbolcu oynatıldı iddiası
08 Ocak 2021 08:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı17:14 - Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız17:13 - Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık17:09 - Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı17:04 - Smile Hair Clinic safir: Saç ekimi nedir?17:03 - Selçuklu hükümdarının kayıp mezarı bulundu
17:02 - KVKK'nın, WhatsApp'a inceleme gerekçesi belli oldu16:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Mutasyon, hastalığın şiddetini arttırmadı16:51 - Korkutan araştırma: Koronayı yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu başladı16:36 - Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı16:25 - Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı16:17 - İstanbul'da koronavirüs aşısı için odalar hazırlandı
16:08 - İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı15:59 - CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var15:57 - Ambulans şoförü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti15:54 - Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor15:51 - Yargıtay'da yeni Başkanvekilleri belli oldu
15:47 - Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeline yönelik ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
O dönem dalga geçilen Milli Eğitim Müdürü'nün projesi gerçek oldu
Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir
33 ilde FETÖ'ye gece operasyonu: 118 askerden 74'ü yakalandı
Erdoğan'dan sosyal medya talimatı
Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi görüntülendi
Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir
WhatsApp dışında, en çok veri toplayan uygulamalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp'ın 8 şubat'tan itibaren yeni sözleşme dayatması 14
adaçayı ve ebegümeci gargarası 2
sarburma 2
kırmızı ışıkta iki kez geçenin ehliyetinin alıkonması 2
Yırtık Pantolon 3
Telegram VS Signal 2
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
emeklilikte yaşa takılma konusu 1
carlos santana 1
banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 3
SON İLANLAR
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam