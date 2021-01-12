1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor

Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu yüzde 100 burslu okuyor. Orta öğretimde de geçtiğimiz haftalarda onu imzaladık, o okulların sayısını da arttırıyoruz şimdi. Hem sporu, hem eğitimi aynı anda teşvik etmemiz lazım.
 12 Ocak 2021 15:54
+Aa- Yazdır
Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, EMD'nin üyelerine yönelik eğitim programları başta olmak üzere faaliyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Görüşmede, gençlere yönelik projeler, yetenek taraması projesi, sporculara özel okullarda burs, sporda üretim konuları değerlendirildi.

- 10 milyar liralık kredi ve burs desteği

Bakan Kasapoğlu, öğrencilere yönelik yurt, kredi ve burs çalışmalarına dikkati çekerek, "Bugün yurtlarımız 700 bin kapasite ile pek çok otel zincirinin önünde bir kapasiteye sahip. Bu yıl 60 bine yakın yakın bir kapasiteyi devraldık. Yılda yaklaşık 10 milyar lira kredi ve burs dağıtıyoruz. Ocak ayında öğrenci başına kredi tutarını 650 lira yaptık, her yıl arttırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gençlik Merkezi sayısının 354'e ulaştığını hatırlatan Kasapoğlu, "Bu sayı her hafta artıyor. Tesisler 7/24 açık. Kültür, sanat, spor faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, yabancı dil faaliyetleri, genç akademiler var ve bununla birlikte kitap kafeler var her birinin içerisinde. Gençlerimiz orada gelip ders çalışıyor, gerektiğinde arkadaşlarıyla muhabbete, sohbete geliyor. Kitap kafeden de ücretsiz olarak istifade ediyor." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, pandemi döneminde yurt dışından gelen 100 binden fazla Türk vatandaşının yurtlarda misafir edildiğini söyledi.

"Fikir Sizden Destek Bizden" projesine geçen yıl 90 milyon liralık destek verdiklerini belirten Kasapoğlu, "Projeyle 800'e yakın teknoloji, girişimcilik, hayvan hakları, edebiyat daha birçok başlıkta projeyi destekledik. Bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Sadece uyuşturucu değil sosyal medyadan teknolojiye farklı unsurlarda da bağımlılık alanı var." değerlendirmesini yaptı.

- 52 vakıf üniversitesi ile anlaşma

Performans sporcularının müsabakaya hazırlanırken ders çalışamamaları konusunda yaşanan sorunlara dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor mu, okul mu ikilemi yaşanıyor. Bu konuda önemli aşamalar katettik geçtiğimiz yıl. 52 vakıf üniversiteyle anlaşma yaptık. Başarılı sporcu aynı zamanda başarılı bir avukat olabilir, mühendis olabilir, hukukçu olabilir, bu anlamda önünü açalım. Üniversitelerle yaptığımız anlaşma gereği 52 üniversite bu yıl ilk kez burslu olmadığı halde burs verdi öğrencilere, anlaşmamız gereği önümüzdeki yıl bunu artıracağız. 80'e yakın milli sporcu yüzde 100 burslu okuyor. Orta öğretimde de geçtiğimiz haftalarda onu imzaladık, o okulların sayısını da arttırıyoruz şimdi. Hem sporu, hem eğitimi aynı anda teşvik etmemiz lazım."

Bakan Kasapoğlu, yüz yüze eğitimle birlikte yurtların açılması konusunda, "Zaten geçtiğimiz yıllardan okulu devam devam eden öğrenciler var, onların yurtları belli. Okulların açılacağı tarih belli olunca yurt başvurularını açacağız, geçtiğimiz yıllardaki gibi başvuracaklar. Kalma hakkı kazananlar yerleşecekler, çok net." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporda üretimin önemine ilişkin de şunları söyledi:

"Spor camiasının, özellikle futbol camiasının üretime geçmeden bu piyasayı büyütmesi mümkün değil. Yani nasıl bir sporcuyu yetiştirip yurt dışına transfer ettiğimizde inanılmaz gelir elde ediyorsak bunu yaygınlaştırmamız lazım. Bunu yaygınlaştırmak için de altyapıya yatırım önemli. Altyapı yatırımı olmadığı müddetçe de açıkçası bu kısır döngüden çıkmak mümkün değil. Ekonominin büyüklüğü de buna bağlı, sponsorluk da buna bağlı, oyun kalitesi de bence buna bağlı. Her alanda olduğu gibi sporda da sporun bütün branşlarında da futbolda da böyle. Ligin marka değerinin artması için de üretim lazım. Çok genel bir açıklama bence, ama gerçek bu. Transfer ettiğinizde yurt dışında, onun da bu sefer ekonomik açıdan handikapları ortaya çıkıyor."

- Atatürk Olimpiyat Stadı için 200 milyon lira harcandı

Atatürk Olimpiyat Stadı için 200 milyon liraya yakın yatırım yapıldığını aktaran Kasapoğlu, "Federasyona biz devrettik orayı, orada yapılması gereken inşaat çalışmaları, modernizasyon çalışmaları vardı ışıklandırılmasından çime kadar hakikaten çok güzel oldu. İnşallah her şey yolunda giderse 29 Mayıs'ta zannediyorum Şampiyonlar Ligi finali orada olacak." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahisle mücadele konusunda değerlendirme yapan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi biliyorsunuz yasa dışı bahisin engellenmesiyle ilgili önemli bir çalışma gerçekleşti 2,5 yıl önce. Bu çerçevede de ciddi bir oran artışı oldu, ikramiye oranlarındaki artış. Yasa dışı bahsin cazibesini ciddi manada ittirmesine yol açtı. Tabii biliyorsunuz yasa dışı bahisin gittiği mecraların ne kadar tehlikeli olduğu, terörün finansmanı, uyuşturucunun finansmanı vesaire o anlamda önemli bir aşamayı katettik. Ve bu yasa dışı bahisin etki alanını olabildiğince küçültmüş durumdayız ve inanıyorum ki sistem oturdukça yasa dışı bahisin etki alanı, cazibesi daha da küçülecek."

- 1 milyon 300 bin çocuk tarandı

Yetenek Taraması Projesi konusunda bilgi veren Kasapoğlu, 1 milyon 300 bin çocuğun taramasının yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu her yıl yapmamız gerekiyordu, ama maalesef pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapamadık. Bu projenin iki tarafı var, biri yetenek taraması, diğeri de spora yönlendirme. Yani yetenek açısından çok yüksek değerleri olmayan çocuklarımızı da bir kenara bırakmak değil. Onları ilgili oldukları alanda takip etme, yani diyoruz ya sporu tabana yayalım, onlar da spora mutlaka temas etsinler diye. Bu çerçevede 1 milyon 300 bin çocuktan 100 bini şu an takibimizde, bunun içerisinde çok farklı rakamlar var aslında."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KVKK'nın, WhatsApp'a inceleme gerekçesi belli oldu
12 Ocak 2021 17:02		 İstanbul'da koronavirüs aşısı için odalar hazırlandı
12 Ocak 2021 16:17
Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
12 Ocak 2021 15:47		 Dört ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Ocak 2021 13:40
Bakanlıktan aşılamanın takibi için mobil uygulama: Aşıla
12 Ocak 2021 11:58		 Aşıdan önce 'Rıza metni' alınacak
12 Ocak 2021 08:13
Aşılar özel araçlarla illere dağıtılacak
12 Ocak 2021 08:01		 Ceza sayısı 51 binden 35 bine düştü
12 Ocak 2021 07:45
Toplu hakim ve savcı alımları 5 soruna neden olacak
12 Ocak 2021 00:05		 Buğday unu sektöründeki 34 teşebbüse para cezası
11 Ocak 2021 22:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı17:14 - Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız17:13 - Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık17:09 - Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı17:04 - Smile Hair Clinic safir: Saç ekimi nedir?17:03 - Selçuklu hükümdarının kayıp mezarı bulundu
17:02 - KVKK'nın, WhatsApp'a inceleme gerekçesi belli oldu16:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Mutasyon, hastalığın şiddetini arttırmadı16:51 - Korkutan araştırma: Koronayı yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu başladı16:36 - Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı16:25 - Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı16:17 - İstanbul'da koronavirüs aşısı için odalar hazırlandı
16:08 - İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı15:59 - CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var15:57 - Ambulans şoförü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti15:54 - Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor15:51 - Yargıtay'da yeni Başkanvekilleri belli oldu
15:47 - Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeline yönelik ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
O dönem dalga geçilen Milli Eğitim Müdürü'nün projesi gerçek oldu
Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir
33 ilde FETÖ'ye gece operasyonu: 118 askerden 74'ü yakalandı
Erdoğan'dan sosyal medya talimatı
Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi görüntülendi
Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir
WhatsApp dışında, en çok veri toplayan uygulamalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zil şal ve gül 2
adaçayı ve ebegümeci gargarası 2
fobi 1
sarburma 2
hacıyatmaz 1
koşu bandı sorunsalı 2
Baskül 1
11.01.2021 adnan oktar'a 1075 yıl ceza verilmesi 4
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 9
dünyanın en uzun romanları 1
SON İLANLAR
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam