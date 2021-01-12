1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Sivas'ta, gün içinde hava sıcaklığı, 18 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji verilerine göre, kentte son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sivaslılardan bazıları, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle susuzluk yaşanabileceğini belirtirken, bazıları da güzel havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.
 12 Ocak 2021 16:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kuraklığın etkisini sürdürdüğü illerden biri olan ve normalde kış mevsiminin en soğuk geçtiği ilk 5 kent arasında yer alan Sivas'ta hava sıcaklığı, şaşırtıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde, 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak, gezdi. Sokak ve caddelerde, baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Ocak ayında kısa kollu kıyafetle gezenler olması da dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana en ocak ayının en yüksek ısısı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, ocak ayları içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık, 14,6 olarak kayıtlara geçti. Bugün görülen 18,4 derece ile bu sıcaklık aşıldı. Kent merkezinde geçen yıl ocak ayında kar manzaraları görüntülenmişti.

'BÖYLE DEVAM EDERSE SUSUZ KALIRIZ'

Uzun zamandır böyle sıcak hava görmediklerini belirten kent sakinlerinden bazıları, havanın keyfini çıkarırken, bazıları da endişelendiklerini dile getirdi. Havaların böyle gitmesinin kötü olduğunu aktaran Serdar Mert (36), "Önümüzdeki günleri düşünmek lazım. Bu şekilde devam ederse susuz kalırız, kıtlık olur. Ben doğma büyüme Sivas'tayım ancak daha hiç böylesi bir doğa olayıyla karşılaşmamıştım. Bu sıcaklıklardan rahatsız oluyoruz" dedi.

'BAHARI BİR DE BİZ YAŞAYALIM'

Tevfik Yavuz (55) ise "50 senedir aklım yettiğinden beri ilk defa havanın bu aylarda bu kadar sıcak olduğuna şahit oluyorum. Bir bahar havası yaşıyoruz. Su sıkıntısı olarak çok kötü bir şey. Allah inşallah yağmur, kar verir; bereket olur. Ama öyle düşünmezsek çok güzel. Hep Antalya, Mersin, İzmir mi kışı bahar tadında geçirecek? Bir de biz yaşayalım" diye konuştu.

'KORKUTUYOR'

Betül Yılmaz (21) da "Şaşkınım, geçen sene bu zamanları hatırlıyorum. Sivas için çok alışılmış bir durum değil. Korona da olduğu için bu zamanlarda bu sıcaklıkların olması iyi olmadı. Korkutuyor bu durum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı
12 Ocak 2021 16:36		 İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı
12 Ocak 2021 16:08
Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı
12 Ocak 2021 15:06		 Tedbirler bir ilde daha haritayı yeşile döndürdü
12 Ocak 2021 12:44
'Dünyanın en saçma binası'na rekor teklif: Yeter ki yıkılmasın
12 Ocak 2021 12:38		 Vali Çiftçi: 9 bin 500 aşı ilimize geldi
12 Ocak 2021 12:20
Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesinin projesini veto etti
12 Ocak 2021 10:34		 İstanbul'a 4 günlük kar yağışı uyarısı!
12 Ocak 2021 10:13
Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor
12 Ocak 2021 09:59		 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
12 Ocak 2021 09:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı17:14 - Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız17:13 - Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık17:09 - Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı17:04 - Smile Hair Clinic safir: Saç ekimi nedir?17:03 - Selçuklu hükümdarının kayıp mezarı bulundu
17:02 - KVKK'nın, WhatsApp'a inceleme gerekçesi belli oldu16:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Mutasyon, hastalığın şiddetini arttırmadı16:51 - Korkutan araştırma: Koronayı yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu başladı16:36 - Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı16:25 - Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı16:17 - İstanbul'da koronavirüs aşısı için odalar hazırlandı
16:08 - İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı15:59 - CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var15:57 - Ambulans şoförü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti15:54 - Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor15:51 - Yargıtay'da yeni Başkanvekilleri belli oldu
15:47 - Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeline yönelik ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
O dönem dalga geçilen Milli Eğitim Müdürü'nün projesi gerçek oldu
Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir
33 ilde FETÖ'ye gece operasyonu: 118 askerden 74'ü yakalandı
Erdoğan'dan sosyal medya talimatı
Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi görüntülendi
Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir
WhatsApp dışında, en çok veri toplayan uygulamalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 3
Büyük bariyer resifi 1
şaban oğlu şaban 1
Yırtık Pantolon 3
elon musk 1
Baskül 1
Ekru 1
okyanus temizleme cihazı 1
trafik kazası 2
carlos santana 1
SON İLANLAR
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam