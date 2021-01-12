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Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı

Bursa'nın UNESCO'ya aday tarihi kenti İznik'te göl sularının kuraklık nedeniyle çekilmesiyle birlikte tarihi yapılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Gerçek İznik'in gölde olduğu efsanesi yeniden konuşulmaya başlandı.
 12 Ocak 2021 16:36
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Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı

Bursa'nın UNESCO'ya aday tarihi kenti İznik'te göl sularının kuraklık nedeniyle çekilmesiyle birlikte tarihi yapılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Gerçek İznik'in gölde olduğu efsanesi yeniden konuşulmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım" açıklaması gözleri bir kez daha İznik Gölü'nün zemininde olduğu ileri sürülen tarihi İznik şehrine çevirdi. Tarihi M.Ö. 4. Yüzyıl'a kadar uzanan Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan gerçek İznik'in şu anki İznik Gölü'nün zemininde olduğu rivayet ediliyor.

740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen tarihi İznik şehrinin daha sonraki yıllarda göl kenarına yeniden inşa edildiği rivayet ediliyordu.

Göl suları çekilince kayıp şehir efsanesi gerçek oldu

4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi kent İznik'te Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklık nedeniyle 300 metrelik bir çekilme yaşandı. İznik'e bağlı göle kıyısı olan Göllüce Mahallesi'nde bu sabah göl kıyısında tarihi olduğu iddia edilen sütunlar ortaya çıktı. 2014 yılında dünyanın en iyi 10 keşfi arasından gösterilen İznik Bazilika da gölün içinden çıkmıştı. Sular çekilince ortaya çıkan sütunların Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu belirlenen yapı, 50 metre açıkta, 6 metre derinlikte yer alıyor.

740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen tarihi İznik şehrinin daha sonraki yıllarda göl kenarına yeniden inşa edildiği rivayet ediliyordu. Gökyüzünden çekilen bir fotoğraf sayesinde ortaya çıkan Bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Bazilikanın kafes içinde korunan en önemli parçaları suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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