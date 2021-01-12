Smile Hair Clinic safir: Saç ekimi nedir?

Safir saç ekimi uygulamaları son yıllarda kullanılan ve saç dökülmesine karşı mükemmel sonuçlar veren yeni bir uygulama tekniğidir. FUE ekim tekniğin kullanıldığı bu yeni yöntem bazı detayları ile bu teknikten ayrılı ve sonuçları oldukça şaşırtıcıdır. Safir cevherlerinin kullanıldığı bu yöntemi ile hastalar kısa süre içerisinde son derece sağlıklı saç ve saç köklerine sahip olabilirler.

Safir saç ekimi uygulamasında yeni çıkan saçlar eski saçlardan ayırt edilemez ve tamamen doğal görünümlü bir yapıya sahiptir. Hastalar saç ekimi uygulamaları ve her tür merak edilen konu için saç ekimi merkezleri ile iletişime geçerek bu süreç hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilir.

Safir Ekimi

Safir saç ekimi uygulamaları başarılı sonuçlar vermesi ile oldukça sık tercih edilir. Saç ekimi yöntemleri arasında oldukça yenidir ve ilk çıktığı günden itibaren sonuçlarının oldukça başarılı olması nedeni ile talep görür. Birçok sağlık merkezinde gerçekleştirilen bu uygulamalar sonucunda hastalar doğal görünümlü yeni saçlara sahip olabilir.

Herhangi bir yan etkisi bulunmayan uygulama cerrahi müdahale gerektirmemesi nedeni ile de hastalara oldukça güven verir. Uygulama esnasında gerçekleştirilen işlemler cevher kalemleri eşliğinde tamamlanır ve hastaların saç derilerinde herhangi bir kesi yer almaz.

Safir saç ekimi uygulamalarını tercih edecek hastalar saç ekim merkezleri ile iletişime geçerek uygulamanın detayları hakkında bilgi sahibi olabilir.

Safir Ekimi Nasıl Yapılır?

Safir saç ekimi uygulamaları teknik olarak FUE tekniği ile benzerlik gösterir. FUE tekniğinde olduğu gibi saç köklerinin saç derisine yerleştirilmesi işlemi tekerli olarak gerçekleştirilir ve öncesinde açılan kanallara saç köklerinin yerleştirilmesi sağlanır. Ancak safir saç ekimi tekniğinde FUE tekniğinde kullanılan çelik kalemler kullanılmaz. Safir adı verilen özel maddeden hazırlanan cevherler kullanılır ve bu sayede son derece mükemmel sonuçlar elde edilir.

Safir cevherleri adı verilen kanüller ile saç derisine oldukça küçük boyutlarda gözler açılır. Ardından saç köklerinin bu boşluklara ekilmesi sağlanır. Açılan boşlukların diğer uygulamalara göre oldukça küçük boyutlarda olması, meydana gelebilecek her türlü iltihap problemini de en aza indirir. Ayrıca bu yöntemi le yeni ekilen saç köklerinin diğer saç kökleri ile aynı yönde ekilmesi de mümkün olur. Böylece sağlıklı saçlar çıkmaya başladığında bütün saçlar aynı yönde ve hizada uzayarak deride düz bir saç görünümü oluşturur.

Safir Ekimi Kimlere Uygundur?

Safir saç ekimi uygulamalarını ergenlik dönemini geçiren ve gelişimini tamamlayan her birey tercih edebilir. Saçlarında dökülme problemi yaşayanlar saç ekim merkezleri ile iletişime geçerek uygun olup olmadıklarına ilişkin daha detaylı bilgiye sahip olabilir.

Safir Ekimi Temel Aşamaları

Safir saç ekimi uygulamalarının ilk aşamasında ekilecek olan saç greftlerinin toplanması bulunur. Toplanan bu greftlerin ardından ekimin yapılacağı alanlarda kanallar açılır ve açılan bu kanallar greftler ile doldurularak işlem sonlandırılır.

Saç Ekimi Öncesi

Safir saç ekimi öncesinde hastalar birtakım kurallara dikkat etmelidir. Uzmanlar bu süreçte alkol ve sigara tüketimine kısıtlama getirir. Bununla birlikte hastanın kullanmadığı ilaçları da bırakması önemlidir. Uzmanlar yapılacak ön muayenenin ardından hastalara gerekli her türlü uyarıyı yaparak hastayı ekim sürecine hazırlarlar.

Saç Ekimi Sonrası

Safir saç ekimi uygulamaları sonrasında hastalar bölge iyileşene kadar bölgeye su değdirmemelidir. Aynı şekilde bölgeye baskı uygulamamak ve bölgeyi kaşımamak da önemli bir husustur. İyileşme sürecinde hastalar sabırlı olarak toplamda bir yıl içerisinde sağlıklı saçlara sahip olabilirler.

Saç Ekimi Fiyatları

Smile hair clinic Saç ekimi fiyatları uygulamanın yapılacağı merkezlere göre farklılık gösterir. Hastalar en doğru bilgi için safir saç ekimi uygulamalarının yapıldığı merkezler ilke iletişime geçmelidir.