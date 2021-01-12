Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı
|12 Ocak 2021 17:09
|+Aa- Yazdır
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu tespit etti.
Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|33 ilde FETÖ operasyonu: 118 askerden 90'ı yakalandı
12 Ocak 2021 19:38
|Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
12 Ocak 2021 15:21
|Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist yakalandı
12 Ocak 2021 15:13
|6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada 7 sanığa müebbet hapis
12 Ocak 2021 14:19
|Erzincan'da FETÖ operasyonu: 10 muvazzaf asker gözaltında
12 Ocak 2021 13:30
|İçişleri Bakanlığı 'Eren Operasyonları'nı başlattı
12 Ocak 2021 13:13
|FETÖ'nün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmaları deşifre edildi
12 Ocak 2021 12:30
|Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 kadına gözaltı
12 Ocak 2021 12:02
|Balıkesir'de 2'si görevdeki öğretmen 9 kişiye FETÖ operasyonu
12 Ocak 2021 11:29
|TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile 8 terörist etkisiz hale getirildi
12 Ocak 2021 10:16