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Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık

Yeniçağ Gazetesinde bugün yayımlanan haberde "Türkiye'ye gizlice getirilen 25 bin Alman aşısının sırrı çözüldü" denildi. Haberde bazı kişilerin gizlice getirtilen aşılarla aşılandığı iddia edildi. Bu isimlerden birisi de Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagu idi. Rektör Hülagu, Biontech aşı çalışmalarına gönüllü denek olarak katıldıklarına dikkat çekerek, Yeniçağ Gazetesinin aşının FAZ aşamalarından bile haberdar olmadığını vurguladı ve haberi yazanlar için "ahlaksızlar" dedi.
 12 Ocak 2021 17:13
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Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık

Almanya merkezli Biontech aşısının faz 1, 2 ve 3. aşamaları, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de uygulandı. Çin aşısı gibi Alman Aşısı Biontech de, denek olmayı kabul eden bir çok sağlık personelinde uygulandı. Aşının etkili olup olmadığının henüz bilinmediği bu süreçte bir çok kişi risk aldı.

Ancak, yaptığı haberle, aşıların Faz aşamalarını bilmediğini gösteren Yeniçağ Gazetesi, gönüllü deneklere uygulanan aşılar için "gizlice getirilen aşılar" dedi ve bu aşıların "üstün insanlar" olarak tanımladıkları insanlarda uygulandığını iddia etti.

Aşının faz aşamalarını bilmeyen gazeteye, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagu sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Rektör Hülagu "Allah kimseyi okuma ve anlama kıtlığına düşürmesin. Bu nasıl gazetecilik ve ahlaksızlık. Gönüllü denek olarak katıldığımız Biontech çalışmasını (yüzlerce sağlık çalışanı var ) sanki özel aşı getirip yapmışız gibi haber yapmışlar..Böyle gazetecilik olmaz..." dedi.

İşte Rektörün tepki gösterdiği haber:

"Türkiye'ye gizlice getirilen 25 bin Alman aşısının sırrı çözüldü. Üstün vatandaşlardan olan Profesör Kasım ayında ikinci dozu yaptırmış bile
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü Kasım 2020'de Alman Biontech aşısının ikinci dozunu olduğunu açıkladı. Türkiye'ye resmi olarak Alman aşısının geldiği açıklanmazken Hülagü'nün ilk dozu ise Ekim ayında olduğu ortaya çıktı. CHP eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Türkiye'ye 25 bin doz Alman Biontech aşısının geldiğini ancak aşıların nerede olduğunun bilinmediği iddia etmişti."
Memurlar.Net
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