'Turuncu alarm' verilmişti: Aracı suya gömüldü, camdan çıkıp kurtuldu
|12 Ocak 2021 17:32
|+Aa- Yazdır
Edirne'de sağanak 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü.
Dünden bu yana devam eden sağanak ara ara şiddetini artıyor.
Hava sıcaklığını 7 derece ölçüldüğü kentte 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü.
Turuncu ikazla uyarılan kentte sağanağın etkisi, meteorolojik tahminlere göre gece saatlerinde sona erecek.
Sağanak nedeniyle kentte bazı yol, cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
Alt geçitlere de su dolması nedeniyle bazı araçlar bu mevkilerden geçerken olumsuzluk yaşadı.
- Araç yarıya kadar suya gömüldü
Keresteciler mevkisinde su biriken bir alt geçitte ilerleyen Faris İmga idaresindeki hafif ticari araç bir anda yarıya kadar gömüldü.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İmga'nın aracı itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
AA muhabirine olayı anlatan İmga, sudan geçerken aracın bir anda durduğunu, suyla kaplı aracın camından çıktığını belirtti.
İstasyon Mahallesi'nde bazı evlerin içerisine giren su AFAD tarafından tahliye edildi.
D-100 kara yolunda yoğun su birikmesi oluştu.
Yolun üzerinden yoğun şekilde akan su nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri orta refüjü açarak suyun tahliyesini sağladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Suyu 50 metre çekilen Beyşehir Gölü ağlıyor'
12 Ocak 2021 19:47
|İstanbul'da beklenen yağış başladı
12 Ocak 2021 18:59
|Tedbirler bir ilde daha haritayı yeşile döndürdü
12 Ocak 2021 18:29
|Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı
12 Ocak 2021 18:26
|Bu ilde vakalar pandemi döneminin en düşük seviyesine geriledi
12 Ocak 2021 17:41
|Ankaralılara 'çatı uçması' uyarısı
12 Ocak 2021 17:34
|Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı
12 Ocak 2021 16:36
|İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı
12 Ocak 2021 16:08
|Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı
12 Ocak 2021 15:06
|'Dünyanın en saçma binası'na rekor teklif: Yeter ki yıkılmasın
12 Ocak 2021 12:38