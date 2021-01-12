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Üzerine 4 hat alındığını icra gelince öğrendi

Tekirdağ'da sim kart dolandırıcılarının tuzağına düşen bir kişi icra tebliğini duyunca şoke oldu.
 12 Ocak 2021 18:20
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Üzerine 4 hat alındığını icra gelince öğrendi

Tekirdağ'da sim kart dolandırıcılarının tuzağına düşen bir kişi icra tebliğini duyunca şoke oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan A.İ. hakkında kısa süre önce haciz tebliğ edildi. İcra avukatının kendisini araması ile üzerine 4 tane hat çıkartıldığını ve fatura borçlarının ödenmediğini öğrenen A.İ., soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, A.İ.'nin kimlik bilgilerinin kopyalandığı ve bir GSM şirketinin İstanbul Esenyurt ilçesindeki bayiinde üzerine hat çıkarıldığı tespit edildi. Mağdur vatandaş, İstanbul Esenyurt'ta böyle bir işlem yapmadığını iddia ederken, yapılan inceleme sonucu bayide çalışanlardan birinin bu işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

F.M. adlı şahsın kısa süre önce işten ayrıldığı öğrenilirken, polis ekipleri sim kart dolandırıcılarının peşine düştü. Mağdur A.İ. ise kendisine tebliğ edilen borcu ödemekte reddediyor. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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