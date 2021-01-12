'Aranan şüpheli battaniye ile taşındı' iddiasına yalanlama
|12 Ocak 2021 18:48
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Mersin Valiliği, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada ambulansa battaniyeyle taşındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan O.Ş'nin gözaltına alınmasıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Şüphelinin, ambulansa battaniyeyle taşındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi'nde ikamet eden O.Ş'nin, 'terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında ikametinde arama işleminin yapılarak yakalanması ve gözaltına alınması istenilmiş, alınan talimat ve hakim kararı doğrultusunda 12 Ocak günü sabah saatlerinde O.Ş'nin ikametinde usulüne uygun olarak arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Arama işlemi esnasında şüpheli O.Ş'nin yatalak halde olduğunun görülmesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda doktor raporu alınmak üzere ambulansla usulüne uygun olarak Toros Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş, burada alınan doktor raporunun ardından şahsın yürüyemeyecek durumda olduğunun anlaşılması üzerine yine cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda ambulansla ikametine götürülerek ailesine teslim edilmiştir."
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