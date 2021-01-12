Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
|12 Ocak 2021 19:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.
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