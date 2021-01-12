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Polis memuru eline aldığı kürekle yolu trafiğe açtı

İzmir Tire'de bir polis memuru, trafik yoğunluğunu gidermek için yolda biriken kumu eline aldığı kürekle temizledi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
 12 Ocak 2021 20:05
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İzmir Tire'de bir polis memuru, trafik yoğunluğunu gidermek için yolda biriken kumu eline aldığı kürekle temizledi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Trafik Büro Amirliğine bağlı bir polis memurunun mesleğine duyduğu saygı gözler önüne serildi. Cadde üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun ortasında biriken kum birikintisini fark eden polis, araçların tek taraflı ilerlemek zorunda kaldığını ve trafiğin aksadığını görünce küreği eline alıp kum birikintisini temizledi. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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