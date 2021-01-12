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Şanlıurfa'da tüm etkinlikler 16 gün süre ile yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği yürüyüş, toplantı ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 16 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.
 12 Ocak 2021 20:13
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Şanlıurfa'da tüm etkinlikler 16 gün süre ile yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği yürüyüş, toplantı ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 16 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırlarına bir kilometre mesafe içerisinde; yapılacak her türlü "Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile fotoğraf ve video çekimi yapma, stant açma, eylemsel davranışlarda bulunma" gibi etkinlikler 12 Ocak 2021 - 28 Ocak 2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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