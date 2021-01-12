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İLKSAN'ın yardımlarından 62 binin üzerinde üye faydalandı

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, sandığın karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardım faaliyetlerinden geçen yıl 62 bin 448 üyenin faydalandığını bildirdi.
 12 Ocak 2021 20:32
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İLKSAN'ın yardımlarından 62 binin üzerinde üye faydalandı

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, sandığın karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardım faaliyetlerinden geçen yıl 62 bin 448 üyenin faydalandığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 78'inci yaşını kutlayan sandığın halen 287 bin üyesine hizmet vermeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Sandığın karşılıksız sosyal yardım faaliyetlerinden geçen yıl 25 bin 819, karşılıklı sosyal yardım faaliyetlerinden ise 36 bin 629 olmak üzere toplam 62 bin 448 üyenin faydalandığını aktaran Yılmaz, karşılıksız yapılan yardımların 294 milyon 373 bin 695 lira olduğunu belirtti.

Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen 521 üyelerine 1.500'er yüz lira nakit desteğinde bulunduklarını kaydeden Yılmaz, talepte bulunan üyelerine 60 ay vadeyle 60 bin lira borçlanma imkanı sunduklarını, evlenen üyelere de 18 ay vadeyle faizsiz 6 bin lira borç verdiklerini aktardı.
Anadolu Ajansı
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