TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiğini bildirdi.
|12 Ocak 2021 20:42
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MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelinin, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiği aktarıldı.
Askeri Eğitim,İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyada bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor.Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildi. pic.twitter.com/aPT0j8CG5WT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2021
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