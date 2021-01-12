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Haberleşmeye 3736 TL harcadık

Türkiye'de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.
 12 Ocak 2021 20:46
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Haberleşmeye 3736 TL harcadık

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması" verilerini açıkladı.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42,37 TL ödendiği ortaya çıktı.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 49,89 TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 69,48 TL ödeniyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV'nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 63,27 TL vergi ödüyor. Devlete ödenen vergi yılda yaklaşık 759 TL'yi buluyor.

ARTIŞ BEKLENİYOR

TELKODER'den alınan bilgilere göre, 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin, 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5 olarak değiştirildiğine değiniliyor.

2019 yılında Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2021 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

'YÜKSEK VERGİLER ZORLUYOR'

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"TELKODER olarak her yıl açıkladığımız iletişim harcamaları raporumuza baktığımızda bu yıl döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını görüyoruz. Burada kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor. Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi'nin 20 yıldır alınması büyük bir sorun teşkil ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vergi alınmıyor bizde de bir an önce kaldırılması gerekiyor. 2021 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz."
Anadolu Ajansı
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