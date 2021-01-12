Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Güvenlik ve Protokol Müdürü olan yakın koruması Koray Aslan'a, babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
|12 Ocak 2021 20:52
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Güvenlik ve Protokol Müdürü olan yakın koruması Koray Aslan'a, babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Aslan'ı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.
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