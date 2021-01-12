Belediye personelini taşıyan midibüs devrildi: 4 yaralı
|12 Ocak 2021 21:20
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye personelini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Uğur Yurdaş (31) yönetimindeki Kemalpaşa Belediyesi personelini taşıyan 35 DTF 62 plakalı midibüs, Ören Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yurdaş, midibüsteki yolcular İlhan Çilek (46), Murat Çinetçi (33) Kemalpaşa Devlet Hastanesine, Nurettin Yücel ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanelere ziyarette bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, gazetecilere, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Karakayalı, Armutlu-Ören-Bağyurdu seferi yapan midibüsün mesai bitiminde personeli taşıdığını kaydederek, "Karşı şeritten hatalı şekilde gelen araca çarpmamak için şoförümüz, manevra yapmış ve devrilmiş. Arkadaşlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Can kaybı olmaması sevindirici." dedi.
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