1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akkuyu NGS'de 'çatlak oluştuğu' iddiasına yalanlama

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çatlak oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 12 Ocak 2021 22:09
+Aa- Yazdır
Akkuyu NGS'de 'çatlak oluştuğu' iddiasına yalanlama

Kurumdan yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de çatlak oluştuğuna yönelik, bazı medya organlarında ve sosyal medyada iddiaların yer aldığı anımsatıldı.

İddialara ilişkin paylaşılan video kaydı hatırlatılan açıklamada, "Konuya ilişkin paylaşılan videonun ilk bölümünde yer alan görüntüler, Akkuyu NGS tesisi kapsamındaki bina ve yapılara ait değildir. Bu görüntülerin, Akkuyu NGS inşaat sahasında bulunan yolun ve özel bir alanın bir kısmına ait olduğu görülmektedir. Herhangi bir binanın temeli olmayan bu beton yüzeyin üzerinde büyük bir iş makinesinin izleri görünmektedir. Ayrıca bu tür makinelerin beton zemin ve temelin üzerine çıkması mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Video kaydında Akkuyu NGS'nin 3 numaralı ünitesine ait türbin binasının temelinde çimento tesviyesi yapılan bir kısmın da görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bina temelindeki taşıyıcı plaka görevini üstlenen beton zemin, binadan gelen yükün geniş alana dağılımı görevini üstlenir. Ayrıca temel yapısı için yer altı sularına karşı su yalıtımını sağlayan bu beton yüzey, montaj alanı için daha düz bir zemin oluşturur ve böylece inşaat demirinden oluşturulan demir karkasların daha hassas bir şekilde yerleştirilmelerini sağlar. Temel yapısı için hazırlanan zeminin oluşturulmasında her zaman beton kullanılmaz. Zemin bazen betonun yerine mıcır, çakıl veya kumdan oluşturulan katman şeklinde yapılır. Bu şekilde daha sonra üzerinde demir karkas montajı yapılması ve binanın temeli için düz bir saha oluşturulması sağlanır. Beton zeminde, tasarım parametreleri çerçevesinde herhangi bir değişikliğin olması, yapının rijitlik değerleri, inşa edilmekte olan binanın stabilitesini hiçbir şekilde etkilemez. Nükleer santralin bina ve yapılarının inşası için zeminin uygunluğu, bir dizi zemin araştırma çalışmaları sonucunda teyit edilmiştir."

"Akkuyu NGS'deki bütün çalışmalar denetim altında yürütülmektedir"

Açıklamada, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki bütün çalışmaların, Türk, Rus ve uluslararası kalite ile güvenlik düzenlemeleri doğrultusunda Akkuyu Nükleer AŞ, yüklenici şirketler, Fransız mühendislik grubu Assystem gibi bağımsız denetim kuruluşları ve Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilen çok basamaklı ve sürekli denetimler altında yürütüldüğü belirtildi.

Zeminden çıkan suyun tahliyesiyle ilgili iddialara da değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeminden suyun çıktığı görüntüler de inşaat çalışmaları esnasında yapılan, olağan su tahliye işlemlerini göstermektedir. Yer altı su seviyesinin yüksek olması ve bu suyun temel çukuru oluşturma veya temel beton döküm çalışmaları için engel teşkil etmesi gibi durumlarda inşaat sahasında geçici olarak zeminin kurutulmasına yönelik bir dizi işlem gerçekleştirilir. Bu işlemler, temel yapısı için su yalıtımı aşamasına geçilinceye ve yer altı su seviyesinin üzerine çıkılıncaya kadar devam eder. Bu amaçla, inşaat çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda, pompalar yardımıyla biriken suyun tahliye edilmesi amacıyla suyun birikeceği pompa çukurları açılır. Görüntülerde yer alan ve zeminden su çıkışı olarak gösterilen bölümlerde tam olarak bu çalışmalara aittir. Su seviyesinin düşürülmesi amacıyla kullanılan oluklar, pompa çukurları, su toplama kuyuları, benzeri araç ve gereçler, iş teçhizatı ve makinelerinin çalışmasıyla bitişik bulunan binaların inşası ve kullanılması için engel teşkil etmeyecek şekilde tesis edilir. Sadece inşaat aşamasında yürütülen çalışmaların ana nedeni Akkuyu NGS sahasında ayrıca drenaj sistemlerinin inşa edilmesinden ibarettir. Bu sistem sayesinde yer altı su seviyesinin düşürülmesi ve yağmur sularının bina ve yapılardan uzaklaştırılması sağlanacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
12 Ocak 2021 20:54		 Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu
12 Ocak 2021 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı'nı kabul etti
12 Ocak 2021 19:48		 Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
12 Ocak 2021 19:44
Uzun süre sonra hasta sayısı 1000'in altına indi
12 Ocak 2021 19:04		 CHP, görevden alınan 3 il başkanının itirazını reddetti
12 Ocak 2021 18:08
Meral Akşener'den 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklaması
12 Ocak 2021 17:59		 Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız
12 Ocak 2021 17:14
Rektör'den gizli aşı iddiasına sert tepki: Ahlaksızlık
12 Ocak 2021 17:13		 CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var
12 Ocak 2021 15:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Kapadokya'yı 2020'de 120 bin 917 turist gökyüzünden izledi22:14 - Motosikletli kuryeler salgın sürecinde yoğun mesaide22:11 - Üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı22:09 - Akkuyu NGS'de 'çatlak oluştuğu' iddiasına yalanlama22:05 - Danıştay eski başkanı Çırakman son yolculuğuna uğurlandı22:03 - Tunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
21:31 - iRobot Roomba 605 evinizi temizlerken, siz de kendinize zaman ayırın.21:20 - Belediye personelini taşıyan midibüs devrildi: 4 yaralı21:17 - Sağlık Bakanlığı kimlere ek ödeme verileceğini açıkladı21:01 - Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu köyden çıkarılıyor20:56 - Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1.6 Milyon TL'si çalındı20:55 - Düden suyu köpürdü, pis koku tepkiye neden oldu
20:54 - Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!20:52 - Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu20:46 - Haberleşmeye 3736 TL harcadık20:42 - TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim20:36 - Hamsinin kilosu 40 liraya çıktı
20:32 - İLKSAN'ın yardımlarından 62 binin üzerinde üye faydalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeline yönelik ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
O dönem dalga geçilen Milli Eğitim Müdürü'nün projesi gerçek oldu
Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir
33 ilde FETÖ operasyonu: 118 askerden 90'ı yakalandı
Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Memurluğa geçişte ara basamak olarak kullanılan özel kalem müdürü atamalarına çeki düzen verilmeli
Uzun süre sonra hasta sayısı 1000'in altına indi
Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi görüntülendi
Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pijama 2
liraya milyon demek 3
11.01.2021 adnan oktar'a 1075 yıl ceza verilmesi 4
Baskül 1
adaçayı ve ebegümeci gargarası 2
sarburma 2
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
eve gelen misafir çocuğu 2
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 1
aşıla uygulaması 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam