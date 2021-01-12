1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Ege Üniversitesi yerleşkesinde yaptırılan ve İzmir'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören öğrencilere konforlu barınma imkanı sunacak 2 bin kişilik kız öğrenci yurdu tamamlandı.
 12 Ocak 2021 22:11
+Aa- Yazdır
Üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı

Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde yaptırılan ve 2 bin kişilik etabı tamamlanan kız öğrenci yurdu, İzmir'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yüksek konforda barınma imkanı sunacak.

Evlerinden uzakta yüksek öğrenim görecek öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma gelirken KYK, son yıllarda yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda, İzmir'deki EÜ yerleşkesinde 4 etaptan oluşan toplam 7 bin kişilik yurtların 2 bin kişilik ilk etabında çalışmalar tamamlandı. Şubat ayında yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere kapılarını açması beklenen yurtta her odada en fazla 4 öğrenci kalabilecek.

Eski yurtlardaki ranzaların, yerini bazalara bıraktığı odalarda buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrencinin ayrı çalışma masası, özel dolabı ve ayakkabılığı olacak.

Odalarda ayrıca etüt bölümü ve mescit de yer alacak.

430 kişilik konferans salonu, yemekhane, faaliyet odaları, sergi alanı, büyük mescit gibi mekanların bulunduğu yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı, açık amfi ve yeşil alan yer alıyor.

Tüm etapları bittiğinde basketbol, futbol, tenis, voleybol gibi sportif alanların da bulunacağı kampüs, öğrencilere huzurlu barınma imkanı sunacak.

Yurt müdürü Fatma Bektaş, AA muhabirine, üniversite öğrencilerine otel konforunda barınma imkanı sağlamak istediklerini ve bu kapsamda yapılması planlanan 2 bin kişilik yurttaki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarını emanet edecekleri yurtta, barınmanın yanı sıra yemek, temizlik ve güvenlik konularına da önem verildiğini vurgulayan Bektaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 'Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar' bilinciyle, gençlerimizin en güzel şartlarda, konforlu yurtlarda barınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bu anlamda böyle bir yurdun yapılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik Spor Bakanımız ile İl Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenciler ev ortamında hissedecek

Fatma Bektaş, 1960'lı yıllardan kalma eski yurtlarında doğal olarak zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade ederek, öğrencilerin en güzel koşullarda yaşamayı hak ettiğini vurguladı.

Bu doğrultuda inşaatına başlanan yurdun, kısa sürede tamamlandığını dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Yurdumuz 5 yıldızlı otel konforunda, odalar 4 kişilik, tuvaleti, banyosu içerisinde. Yataklar ayrı, çalışma alanı ayrı şekilde dizayn edildi. Sosyal tesislerin olduğu büyük bir alan. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öğrencilerin rahat edebilmesi için her türlü fedakarlığı yapmış durumda. Salgın döneminde de ekipçe çalışmaların içinde olduk. Hep birlikte fedakarca öğrencilerin ev ortamında hissedecekleri bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerimiz geldiklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten buranın eski yurtlarımızla düşünülmeyecek kadar farklı olduğunu görecekler. Ben 2000 yılında üniversiteden mezun oldum bizler bu konforu o dönemde göremedik. İstiyoruz ki öğrencilerimiz evlerinden uzak, gurbette ev konforunu yaşasın. Ev sıcaklığı olsun diye perdelerini bile evimizdeki perdelere benzer seçtik. Her bir ayrıntıyla tek tek ilgilendik. Bunların hepsini keyifle yaptık. Gençlerle olmak bizleri genç ve dinamik tutuyor. Bizler yurdumuzun gerçek sahipleri gençlerimizi heyecanla bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim
12 Ocak 2021 20:42		 Şanlıurfa'da tüm etkinlikler 16 gün süre ile yasaklandı
12 Ocak 2021 20:13
Beş ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Ocak 2021 17:53		 KVKK'nın, WhatsApp'a inceleme gerekçesi belli oldu
12 Ocak 2021 17:02
İstanbul'da koronavirüs aşısı için odalar hazırlandı
12 Ocak 2021 16:17		 Bakan Kasapoğlu: 80'e yakın milli sporcu özel üniversitelerde burslu okuyor
12 Ocak 2021 15:54
Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
12 Ocak 2021 15:47		 Bakanlıktan aşılamanın takibi için mobil uygulama: Aşıla
12 Ocak 2021 11:58
Aşıdan önce 'Rıza metni' alınacak
12 Ocak 2021 08:13		 Aşılar özel araçlarla illere dağıtılacak
12 Ocak 2021 08:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Kapadokya'yı 2020'de 120 bin 917 turist gökyüzünden izledi22:14 - Motosikletli kuryeler salgın sürecinde yoğun mesaide22:11 - Üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı22:09 - Akkuyu NGS'de 'çatlak oluştuğu' iddiasına yalanlama22:05 - Danıştay eski başkanı Çırakman son yolculuğuna uğurlandı22:03 - Tunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
21:31 - iRobot Roomba 605 evinizi temizlerken, siz de kendinize zaman ayırın.21:20 - Belediye personelini taşıyan midibüs devrildi: 4 yaralı21:17 - Sağlık Bakanlığı kimlere ek ödeme verileceğini açıkladı21:01 - Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu köyden çıkarılıyor20:56 - Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1.6 Milyon TL'si çalındı20:55 - Düden suyu köpürdü, pis koku tepkiye neden oldu
20:54 - Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!20:52 - Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu20:46 - Haberleşmeye 3736 TL harcadık20:42 - TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim20:36 - Hamsinin kilosu 40 liraya çıktı
20:32 - İLKSAN'ın yardımlarından 62 binin üzerinde üye faydalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeline yönelik ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
O dönem dalga geçilen Milli Eğitim Müdürü'nün projesi gerçek oldu
Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir
33 ilde FETÖ operasyonu: 118 askerden 90'ı yakalandı
Bu ilde 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Memurluğa geçişte ara basamak olarak kullanılan özel kalem müdürü atamalarına çeki düzen verilmeli
Uzun süre sonra hasta sayısı 1000'in altına indi
Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi görüntülendi
Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pijama 2
liraya milyon demek 3
11.01.2021 adnan oktar'a 1075 yıl ceza verilmesi 4
Baskül 1
adaçayı ve ebegümeci gargarası 2
sarburma 2
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
eve gelen misafir çocuğu 2
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 1
aşıla uygulaması 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam