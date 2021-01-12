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Kapadokya'yı 2020'de 120 bin 917 turist gökyüzünden izledi

Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle cezbeden Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarına, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen 2020 yılında 120 bin 917 kişi katıldı.
 12 Ocak 2021 22:15
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Kapadokya'yı 2020'de 120 bin 917 turist gökyüzünden izledi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) aldığı kararla 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan turlar, 23 Ağustos'ta yeniden başladı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma kilise ve otelleriyle ünlü Kapadokya'yı hava koşullarının uçuşa müsait olduğu günlerde binlerce turist gökyüzünden izledi.

AA muhabirinin, SHGM verilerinden derlediği bilgiye göre, yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 157 gün, kuvvetli rüzgar, yağış gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle de 80 gün balon turu düzenlenmedi.

Balonların 128 gün havalanabildiği Kapadokya'da, 120 bin 917 yerli ve yabancı turist manzarayı kuş bakışı izledi.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu turlarına, ocakta 26 bin 394, şubatta 11 bin 481, martta 9 bin 400, ağustosta 3 bin 201, eylülde 16 bin 164, ekimde 28 bin 692, kasımda 16 bin 847, aralıkta ise 8 bin 738 turist katıldı.

"Günde 3 bin yolcunun uçabildiği bir kapasite başka yerde yok"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Tevfik Ölmez, AA muhabirine, koronavirüs ile mücadele nedeniyle sıcak hava balon turlarının birçok gün gerçekleştirilmediği 2020'nin aksine aşı çalışmalarının umut verdiği 2021 yılının daha hareketli geçeceğini düşündüklerini belirtti.

Kapadokya'nın ticari sıcak hava balon uçuşlarının dünyada en yoğun gerçekleştirildiği merkez olduğunu vurgulayan Ölmez, "Geçen yıl sıcak hava balon turları ağustos ayından itibaren ivme kazandı. 2020'de 120 binden fazla yerli ve yabancı turist bu muhteşem manzarayı gökyüzünden izledi. Bu yıl, mart nisan ayında aşılama çalışmaları yapılır ve uçak sayıları da artarsa eski seviyelerimize ulaşırız diye düşünüyoruz. Kapadokya, sıcak hava balonculuğunun merkezi konumunda. Fransa'dan Kenya'ya kadar birçok yerde balon turu düzenleniyor ancak günde 150 balonla, 3 bin yolcunun uçabildiği bir kapasite başka yerde yok. Kapadokya'daki balon turu, dünyada yapılması gereken aktiviteler içinde gösteriliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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