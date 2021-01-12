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İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin BiTaksi uygulamasıyla yaptığı anlaşmaya göre yolculuk ücretleri artık İstanbulkart ile ödenebilecek.
 12 Ocak 2021 22:48
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İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BiTaksi uygulamasıyla İstanbulkart anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk ücretlerini İstanbulkart'la ödeyebilecek

Posta'nın haberine göre İBB iştiraki BELBİM A.Ş. ile BiTaksi önemli bir işbirliğine imza attı. İstanbulkart, BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklendi.

11 Şubat'a kadar 20 indirim

11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart'la yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli olacak. Müşteri yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkart'ını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek.
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