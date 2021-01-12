MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak!

BİR KARİKATÜR PAYLAŞIMI İÇİN SAĞLIK PERSONELİNDEN 30 BİN TL İSTENDİ Blog sayfasında paylaştığı bir karikatürden dolayı karakola gitmek, ifade vermek zorunda kalan bir sağlık personeli, Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem'in, telif hakkı davasından vazgeçmek için 30 bin TL istediğini açıkladı.