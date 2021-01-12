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MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili "Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açılacaktır" dedi.
 12 Ocak 2021 22:50
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MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP'ye kapatma davası açılaması için Bahçeli'nin 'talimat'ını beklediklerini söyledi.

CNN Türk'e açıklama yapan Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. Maddesi'ni hatırlatarak, şunları söyledi:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, "HDP kapatılmalı" açıklaması yapmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenen Bahçeli, " Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli açıklamanın devamında, " Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır" diye eklemişti

HDP de Bahçeli'nin kapatma çağrısına yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Bahçeli, yargı üzerinde baskı kurarak anayasal suç işliyor" ifadelerine yer verilmişti.
Memurlar.Net
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