Pentagon: Türkiye'nin F-35 üretimindeki katılımı azaltılacak
|12 Ocak 2021 22:56
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Rus basın kuruluşlarına demeç veren Campbell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldığı için F-35 programındaki üyeliği durdurulan
Türkiye'nin üretime katılımındadeğişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.
Sputnik'in haberine göre; ABD'nin Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığının altını çizen ve Ankara'nın programdaki üyeliğinin sonlandırıldığını tekrarlayan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yapılan 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda F-35 programı konusunda atılan tek taraflı ve hukuksuz adıma karşın, Mart 2020 için planlanmasına rağmen Türk firmalarından imalatın kesilemediğine dikkati çekmişti.
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