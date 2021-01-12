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Mağaradan çıkardığı yarasa gübrelerini 350 TL'den satıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar 40 yıl önce keşfettikleri 300 metre derinlikteki mağaradan yarasa gübresi çıkartarak, torbasını 350 TL'den satıyor.
 12 Ocak 2021 23:00
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Mağaradan çıkardığı yarasa gübrelerini 350 TL'den satıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar 40 yıl önce keşfettikleri 300 metre derinlikteki mağaradan yarasa gübresi çıkartarak, torbasını 350 TL'den satıyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen Takoran Vadisi'nde son zamanlarda bazı vatandaşlar tarafından obruk ve mağaralarda yarasa gübresi keşfedildi. Bağ ve bahçelerde kullanılan ve çok verimli olduğu bilinen gübre 300 metre derinlikten zor şartlar altında çıkartılıyor.

Torbası 350 TL'den satılıyor

Çiftçiler tarafından tarlanın verimini artırmak amacıyla kullanılan yarasa gübresi, 7 kişi tarafından mağara ve obruklardan zor şartlar altında toplanıp çıkarılıyor.

Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz'' dedi.

Bugüne kadar böyle bir işin yapılmadığını söyleyen Hasan Nural şunları kaydetti:

''Bölgemizde bu tür mağaralar çok var keşif edilerek turizme kazandırılması gerekiyor, böyle bir gübrenin işe yaradığını bilmiyorduk mağaralarda zor şartlarda çalışıyoruz. Bölgede benim yaptığım işi kimse yapmıyor, hem yorucu hem de uğraş isteyen bir iştir, ben gübreleri toplamak için 7 kişiyle birlikte mağaralarda çalışarak gübreleri gün yüzüne çıkarıp 50 kiloluk bir torbayı 350 TL'den çiftçilere satıyorum, yarasa gübresi çok faydalı bir gübre kuruduktan sonra tarlada kullanılması tarladaki verimi artırıyor, biz de bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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