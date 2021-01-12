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'Aşı olup olmayacağınızı e-Nabız'dan öğrenebilirsiniz'

Koronavirüs ve aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşlarına evlerine giderek aşı yapılacağını belirtti.
 12 Ocak 2021 23:03
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'Aşı olup olmayacağınızı e-Nabız'dan öğrenebilirsiniz'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber canlı yayınında koronavirüs salgınıyla ilgili son durum ile İstanbul'daki aşı takviminin detaylarını paylaştı.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

"TEMMUZ - AĞUSTOS SEVİYESİNDEYİZ"

Son bir aydır vaka sayılarımız belirgin şekilde düşmeye başladı. Şu an Temmuz ve Ağustos seviyesine inmiş durumdayız, salgın kontrol altında. Salgınla mücadelede dünyanın örnek ülkelerinden biriyiz. Tedbirlere sabırla devam edersek inşallah salgını minimize edip bu belayı ülkemizden defederiz diye ümit ediyoruz. Toplumun uyumu da önemli.

İSTANBUL'UN AŞI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Aşı takip sistemimiz çocuklara ve belirli gruplara aşılama yapmaktayız. İstanbul'da 16 tane dağıtım sistemimiz var, 1403 noktada aşı yapabilme halindeyiz. İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitemiz var. Korona ile ilgili ayrı çalışma sürmekte. Bu inceleme bittikten sonra aşılama başladığı andan itibaren İstanbul'daki bütün insanlarımıza yönelik organizasyonumuzu yaptık.

AŞIYA NASIL ULAŞACAĞIZ?

Bizim sağlık sistemimizin elektronik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir salgın oldu. Biz nerede pozitif vakamız var, onları görerek sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Aşı Takip Sistemimiz var. Aşılama programı aynı zamanda korona aşısının ne zaman nerede yapılacağına dair program oluşturdu.

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.

EVDE AŞILAMA ÇALIŞMASI...

'Ben gideceğim kuyruğa gireceğim' değil. Herkes kendisi randevusunu alacak. Biz de oraya ulaştıracağız. Başka bir şey de planlıyoruz. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da nasıl ki yaşlıların evlerine götürdüysek dünyaya örnek olacak şekilde, şu anda biz aşılamayla ilgili aşılama merkezlerine, alanlarına ulaşamayacak insanlarımıza da evde aşı yapacağız. Hiç kimse tedirgin olmasın. Onun için insanlar kendileri randevu alacaklar, ne zaman aşıyı hak ettiklerini mesajla veya e-nabız ile öğrenecekler. Elektronik sistem veya çağrı merkezlerini arayarak 'ben aşıya geleceğim' diyecek, biz de aşısını uygulayacağız. Onları yarım saat bekleteceğiz bazen, çünkü yarım saat beklettikten sonra ikinci doz için randevuyu alacaklar."
Memurlar.Net
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