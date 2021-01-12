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Almanya, aşılamayı yapamıyor, merkezler boş kaldı

Bilim ve teknoloji alanındaki ulusal itibarlarından gurur duyan Almanlar, kendi ülkelerinde yer alan biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirilen corona virüs aşısının yavaş dağıtımı nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Kıt aşı tedariği, hantal evrak işleri, sağlık personelinin eksikliği ile yaşlı ve hareketsiz bir nüfus, ABD merkezli Pfizer ve Alman BioNTech tarafından yapılan aşının dozlarının halka ulaşmasını engelliyor.
 12 Ocak 2021 23:24
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Almanya, aşılamayı yapamıyor, merkezler boş kaldı

Türk asıllı Profesör Uğur Şahin'in CEO'su olduğu Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen yüzde 95 etkili corona virüs aşısı dünyanın pek çok ülkesinde kullanılıyor.

Ancak aşının geliştirildiği Almanya'da aşılama çalışmaları diğer ülkelerin oldukça gerisinde bulunuyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki spor salonları ve konser alanlarında yüzlerce aşılama merkezi kurulduğunu ve günde 300 bin atış yapabilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi. Ancak, bunların çoğu boş duruyor ve çoğu eyalet gezici ekipleri bakım evlerine göndermeye öncelik verdiğinden Ocak ortasına kadar merkez açmayı planlamıyor.

AŞI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN PERSONEL SAYISI BÜYÜK ÖLÇÜDE EKSİK

Reuters'ta yer alan habere göre, Almanya'nın finans başkenti Frankfurt'un 100 kilometre kuzeyindeki küçük Dillenburg kasabasında aşı ekibiyle geçirilen bir gün, çalışmaların ne kadar yavaş ilerlediğini kanıTlıyor. Ekip, gece boyunca buzu çözülmüş 84 doz Pfizer/BioNTech aşısı içeren bir soğutma kutusunu bekleyen bir ambulansa yükleyerek ve Elisabeth bakım evine doğru yola çıkarak işe başlıyor. Orada, sakinleri ve personeli aşılamak için gerekli formları halihazırda elinde tutan ve aşı sonrası durumun izlenmesi için alan sağlayan yönetici Peter Bittermann tarafından karşılanıyorlar.

Dört üyeli aşılama ekibinin yanı sıra iki stajyerin, sıcaklığa duyarlı Pfizer/BionTech aşısını artık kullanıma uygun hale gelmeden dağıtmak için sadece birkaç saati var. Bununla birlikte, yerel bölge idaresi sözcüsü Nicole Fey, Alman Kızıl Haçı'nın yerel aşılama kampanyasını yürütmek için fazladan 350 kişiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

AŞIYI GELİŞTİREN ALMANYA, POPÜLASYONUNU EN DÜŞÜK ORANDA AŞILAYAN ÜLKERLER ARASINDA

Diğer taraftan, Almanya'nın 16 eyaleti, federal hükümeti yeterince doz alamamakla suçluyor, bazı merkezlerdeki doktorlar vardiyaların iptal edildiğini söylüyor. Berlin'de açılan bir aşı merkezi ise yeterli dozun sağlanamaması nedeniyle kapatıldı.

Spahn, Pfizer ve BioNTech'in Aralık ayında üretim tahminlerini yıl sonuna kadar 50 milyon doza indirmesinin ardından, sınırlı tedarikten üretim sorunlarının sorumlu olduğunu söyledi. Almanya, Mart ayı sonuna kadar Pfizer/BioNTech'ten Şubat ortasına kadar 5,3 milyon aşı ve Avrupa Birliği tarafından henüz onaylanan Moderna'dan 2 milyon doz ikinci aşı almayı bekliyor. Yine de bu, 80 yaşın üzerindeki 5,7 milyon insanı veya nüfusun yüzde 6,8'ini kapsamak için zar zor yeterli olacak.

Bununla birlikte Almanya, aşılama girişiminin ilk iki haftasında 533 bin kişiye aşı yaptı, bu ise alınan 1,3 milyon dozun sadece beşte ikisine denk geliyor. İngiltere şimdiye kadar 2 milyon kişi aşılandı. Aşılanan nüfus payı açısından dünya lideri olan İsrail ise dijital olarak düzenlenen sağlık sistemiyle günde 150 bin insanı aşılıyor. Almanya'nın daha büyük boyutu ve federal yapısı ise operasyonları karmaşık hale getiriyor.

EYALETLER ARASINDA DOZ EŞİTSİZLİĞİ

Diğer bir Avrupa ülkesi olan İspanya'da aşılama operasyonunu merkeziyetçiliği, Katalonya farklı bölgelerdeki farklılıkları ortaya çıkardı ve merkezi hükümetle gerilimlere yol açtı.

İspanya'da olduğu gibi, Almanya'da da eyalet bazında aşılama performansı büyük farklılıklar gösteriyor. Mecklenburg-Vorpommern'de bin kişi başına 15, 6 aşı yapılırken, Saksonya da sadece bin kişi başına oratalama 4, 4 aşı yapılıyor. Aşılamanın yavaş olduğu Thüringen'de da eyalet başbakanı Bodo Ramelow, Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, "Şu anda nüfusun yüzde 30'unu aşılayabileceğimizi tahmin ediyoruz ve bu gerçek bir sorun" dedi.

Saksonya'da sosyal işler bakanlığı, eksik rıza formları, planlamayla ilgili zorluklar, bakım evlerindeki Covid-19 salgınları ve son dakika iptallerinin aşılama çalışmalarını yavaşlattığını söyledi.
NTV
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