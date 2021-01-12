Galatasaray çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları sonucunda eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
|12 Ocak 2021 23:43
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın normal süresi golsüz sona erdi.
Uzatmaların ilk yarısında Yeni Malatyaspor 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar 120. dakikada Luyindama'yla eşitliği yakaladı.
Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışları sonucunda rakibine toplamda 8-7 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırdı.
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