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Galatasaray çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları sonucunda eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
 12 Ocak 2021 23:43
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Galatasaray çeyrek finale yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın normal süresi golsüz sona erdi.

Uzatmaların ilk yarısında Yeni Malatyaspor 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar 120. dakikada Luyindama'yla eşitliği yakaladı.

Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine toplamda 8-7 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırdı.
Memurlar.Net
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