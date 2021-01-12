2021 Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
2021 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
|12 Ocak 2021 23:01
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Belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek personele verilecek ücret tavanları belli oldu
2021 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge için tıklayınız.
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