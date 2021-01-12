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2021 Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

2021 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
 12 Ocak 2021 23:01
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2021 Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

Belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek personele verilecek ücret tavanları belli oldu

2021 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge için tıklayınız.
Memurlar.Net
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