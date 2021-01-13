Manisa'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
|13 Ocak 2021 04:42
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Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına Manisa'da hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken bazı evlerde su baskını yaşandı.
Uzun zamandır yağmura hasret kalan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan Manisa'da gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Fırtınayla birlikte kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, rögarlar taştı. Bazı evlerin bodrum katlarına su basarken, adeta göle dönen yollarda da sürücüler zor anlar yaşadı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye işlemlerini aralıksız sürdürürken, yollarda mahsur kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Aracında mahsur kalan sürücülerden Erdal Eroğlu,"Hastaneden geliyorduk, maalesef yolda kaldık. Şu an aracım çalışmıyor. Çekici çağırdık, birazdan gelecek. Su aracın yarısına kadar geldi, mağduruz" dedi.
Evine su basan bir diğer vatandaş ise işten gelip evinde uyuduğu sırada su baskınıyla karşılaştığını belirterek, üçüncü kez aynı sıkıntıyı yaşadığını ve maddi olarak mağdur olduklarını dile getirdi.
Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışın gece boyunca etkili olması bekleniyor.
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