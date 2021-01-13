Adnan Oktar 30 yıl yatacak, 95'inde tahliye olacak
|13 Ocak 2021 07:37
|+Aa- Yazdır
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Adnan Oktar'ı, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, siyasal veya askeri casusluk, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım, 7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 27 kez nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, eğitim hakkının engelleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve tehdit suçlarından önce 1075 yıl hapse mahküm etti. Daha sonra yöneticisi olduğu örgüt üyelerinin cezaları da eklenince cezası 9 bin 803 yıl 6 ay hapis ve 400 bin lira para cezasına yükseldi.
Cezayı Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'na değerlendiren davanın müşteki avukatlarından Eser Çömlekçioğlu şunları söyledi: "Örgüt yöneticisi tüm eylemlerden sorumludur. Burada 80'e yakın örgüt üyesi, 9'u çocuk toplam 34 cinsel mağdura yönelik defalarca ve birden fazla kişi birlikte, örgüt talimatı ile gerçekleştirdiği eylemlerden de sorumlu tutuldu. Adnan Oktar'ın 65 yaşında ve birtakım rahatsızlıkları olduğu düşünüldüğünde yaş haddi ya da vefat dışında cezaevinden çıkması imkansız. Dosyadaki tüm sanıklara verilen suçlara bakıldığında 150 bin yıla yakın. Bu da Cumhuriyet tarihinde ve belki tüm dünyada bir dosyada en yüksek ceza."
Avukat Mahir Işıkay ise Oktar'ın 30 yıldan fazla hapiste kalamayacağını söyledi: "İşlenen suçların tarihlerine bakmak gerekiyor. Bu çerçevede İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemeler değişiklik gösterebiliyor. Ama her ne olursa olsun Adnan Oktar'ın toplam olarak yatacağı sürelerin miktarı mevcut kanuna göre 3O yılı geçemez."
BİRDEN FAZLA İŞLENMİŞ SUÇ
Avukat Gülşah Deniz Atalar, ceza süreleri ne kadar olursa olsun infaz süresinin önemli olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Adnan Oktar davasında ilk derece mahkemesi karar verdi. Burada verilen cezaların yıl bazında çok olması, hem ayrı ayrı fiiller olması hem de aynı fiilin birden fazla kez işlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Suçların ayrı ayrı ve birden fazla kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle bu cezalar verildi. Verilen cezaların yıl bazında çok olması hem ayrı ayrı fiiller olması hem de aynı fiilin birden fazla kez işlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Adnan Oktar bu ceza karşısında, cezanın infaz aşaması geldiğinde en fazla 30 yıl cezaevinde kalacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|HDP'li eski Belediye Başkanı'na 2 yıl 1 ay hapis cezası
12 Ocak 2021 19:49
|Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanığın yargılanmasına devam edildi
11 Ocak 2021 12:33
|Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı
07 Ocak 2021 20:39
|Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden zanlının cezası belli oldu
07 Ocak 2021 18:16
|Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1'i avukat 6 kişi tutuklandı
06 Ocak 2021 23:50
|Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a 'hakaret' davasında mahkemeden skandal karar
06 Ocak 2021 17:51
|Eczanedeki pompalı dehşetin cezası belli oldu
06 Ocak 2021 14:20
|Hrant Dink cinayetine davasında mütalaaya karşı savunmalar alınıyor
06 Ocak 2021 11:20
|Ceza davalarında yüzde 85 uzlaşma
05 Ocak 2021 08:19
|2 gencin arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
03 Ocak 2021 21:05