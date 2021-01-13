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WhatsApp'tan büyük hata: Sohbetler Google'a sızdı

Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemde olan WhatsApp'ın kullanıcılarının özel mesajlarını Google ile paylaştığı ortaya çıktı.
 13 Ocak 2021 08:45
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WhatsApp'tan büyük hata: Sohbetler Google'a sızdı

Son günlerde yeni gizlilik politikası ile gündemde olan WhatsApp şimdi ise imza attığı bir hata ile adından söz ettiriyor.

İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu.

Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google'da arama yapan kişiler tarafından erişilebilme imkanı sunuyor.

Bu hata aynı zamanda gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda yer almasına da neden oldu.

Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oldu.

The Economic Times'ın haberine göre, WhatsApp söz konusu sorunun çözüldüğünü açıkladı. Ancak benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış, kısa süre sonra sorunun giderildiği belirtilmişti

Benzer sorunun bir sene arayla yeniden ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı.
NTV
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