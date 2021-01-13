Adıyaman'da maske kontrolü ve sosyal mesafe ölçümü yapan robot tasarlandı
|13 Ocak 2021 11:15
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Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Ar-Ge ekibi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, resmi kurumlar, okullar, alışveriş merkezleri gibi birçok alanda maske kontrolü ve sosyal mesafe ölçümü yapan, otonom hareket edebilen, engele duyarlı yapay zeka tabanlı robot yapıldı.
Yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonucunda kodlama, yazılım, mekanik ve elektrik aksamları tamamen Ar-Ge ekibi tarafından hazırlanan, gövdesi 3D yazıcıyla üretilen ve "IzeRO19" adı verilen robot, entegre kamera sistemi ile maske tanıma işlemi yaparak maske takmayanları uyarıyor.
Okul, hastane gibi kurumsal ortamlarda maske takmayan personelin fotoğrafını çekip kurum amirinin mailine iletebilme fonksiyonu da bulunan "IzeRO19", maskesini takan kişilere de teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.
Yapay zeka tabanlı "IzeRO19" üzerindeki dahili mikrofon sayesinde sorulan soruları analiz edip cevap verebiliyor.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, çalışanlarını tebrik ederek bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.
Kentte birçok kurumun, kendi imkanlarını kullanarak ülke ekonomisine ve bilimsel geleceğe katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu dile getiren Alagöz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, bu çalışmaların yaygınlaşması için her türlü desteğe açık olduğunu kaydetti.
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