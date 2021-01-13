Hıncal Uluç, Milli Piyango'yu Süleyman Soylu'ya şikayet etti
|13 Ocak 2021 12:15
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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Demirören Holding'in satın aldığı Milli Piyango'nun internet sitesinde 23 oyun olduğunu, bunların kumar olduğunu belirterek, "Yani kumarhanelere gidip kol çekerdiniz ya.. İşte onun dijitali. Kol çekme yerine, tıklıyorsunuz.. Birkaç saniyede bitiyor.. Yenisi.. Yenisi.. Yenisi..
Üzerinde "Milli Piyango" yazıyor.. Alışkanlıkla "Arkasında devlet var" sanabilirsiniz. Hayır devlet yok. Satıldı Milli Piyango.. Şimdi artık arkasında devlet yok.. Demirören var. Yani Hürriyet, Milliyet, Posta var." diye yazdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Hıncal Uluç, "Bu ülkede kumar, kanunen yasak değil mi?
O zaman güvendiğiniz bir danışmanınıza görev verin. "milli piyangoonline.com" yazsın. Çıkan tabloda "Kazı Kazan"ı tıklasın. Paraya gerek yok. "Dene"yi tıklasın ve denesin kısa zamanda nasıl para kaybedeceğini gözleriyle görsün.
Sadece kumarbazların değil, bu ekonomik sıkıntının bol, vakit geçirme imkanının az olduğu günlerde orta ve orta alt sınıf için nasıl bir yıkım tuzağı kurulduğunu anlasın ve size rapor versin.
Tabii aynı şey, Adalet, Maliye ve Aile Bakanlarımız için de geçerli.. Sonra 4 bakan oturun ve tartışın.
"Biz kumarı niye yasakladık" diye tartışın, lütfen.. Ama acele edin.. Yuvalar yıkılmadan.." ifadelerini kullandı.
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