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Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz

Günün tüm önemli haber ve ilanlarını takip etmek için, memurlar.net'in 2020 yılının Nisan ayında açtığı Telegram sayfasını takip edebilirsiniz.
 13 Ocak 2021 12:18
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Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz

Memurlar.net olarak sosyal medya mecralarını aktif bir şekilde kullanıyoruz. 2020 yılının Nisan ayında Telegram sayfası açmıştık. Şuan 8 bin 240 takipçi bulunmaktadır. Eğer sizler de WhatsApp'ın son düzenlemesinden rahatsız olup Telegram'a geçtiyseniz sizleri Telegram sayfamıza bekliyoruz.
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