Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz

Memurlar.net olarak sosyal medya mecralarını aktif bir şekilde kullanıyoruz. 2020 yılının Nisan ayında Telegram sayfası açmıştık. Şuan 8 bin 240 takipçi bulunmaktadır. Eğer sizler de WhatsApp'ın son düzenlemesinden rahatsız olup Telegram'a geçtiyseniz sizleri Telegram sayfamıza bekliyoruz.

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İlgili sayfaya gittikten sonra "JOİN" sekmesine tıklarsanız. Sayfaya katılım sağlamış olursunuz.

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