Polise verilen düşük sicile husumetten iptal kararı

Erzurum'da yaşanan olayda, bir polis memuruna, 2012 yılı performans değerlendirme puanı 2,98 (yeterli ama kendini geliştirmesi gerekir) olarak verilmiştir. Açılan davada son olarak Danıştay 5. Dairesi önemli bir karar vermiştir. Mahkeme heyeti, amir ile memur arasında husumet olması, amirin düşük puan vermeyi haklı kılacak olumsuz ve somut kayıtlara yer vermemesi, davacı polis memurunun 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait sicillerinin 93 ve üzeri puanda olması gerekçelerini bir arada bulundurarak, işlemin iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI