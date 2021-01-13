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İstanbul'da helikopter düştüğü iddia edildi
Beykoz'da Elmalı Barajı bölgesine helikopter düştüğü iddia edildi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.
|13 Ocak 2021 18:08
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