1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum

Kovid-19'u yenen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Koyuncu: "Aşı olup bu hastalığı yaşamayacaksam hiç düşünmem. Düşünmeye gerek olmadan hemen gider aşı olurum. 'Hangisi daha tehlikeli?' diye düşündüğüm zaman hemen aşı olurum. Bu hastalığı ben yaşadım, düşmanımın bile başına gelmesin. O derece çok kötü şartlarda sıkıntı çektim. Kendi şahsi fikrim, hangi aşı olduğuna bakmadan ben olmak isterdim."
 13 Ocak 2021 21:33
+Aa- Yazdır
Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum

Rize'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 25 günlük tedavi sonrası yenen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Tolga Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalık sürecini ve yoğun bakıma düştüğü dönemde yaşadığı kaygı bozukluğunu anlattı.

Nöbet tuttuğu sırada rahatsızlığını hissettiğini belirten 43 yaşındaki Koyuncu, gribal belirtiler ve kas ağrısının olduğunu, bu belirtiler üzerine kendisini izole ettiğini aktardı.

Koyuncu, hastalık başlangıcında her şeyin çok normal olduğunu ifade ederek, "Hastalığa yakalandığımda 'Belli bir hastalığım yok. Yaşım da genç sayılır. Bunu atlatırsam belli bir süre bağışıklık kazanırım.' düşüncesindeydim. Bir hafta hiçbir problem yoktu. Görev yaptığım hastanede, arkadaşlarım tarafından izole edilerek tedavi edildim." dedi.

Bir haftalık sürenin ardından hastalığının seyrinin değiştiğini, sürecin kabusa dönüştüğünü kaydeden Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir akşam fenalaştım. Nefes alamaz duruma geldim. Süreci bildiğim için entübe edileceğimi düşünüyordum. Yoğun bakıma alındım. Bu süreçte çok zor günler geçirdim. Eşimin, ailemin, arkadaşlarımın, ekip arkadaşlarımın çok stres yaşadıklarını, benden dolayı çok kötü duruma düştüklerini duydum. Çok yıpratıcı bir süreç oldu. Kimsenin kendine güvenmemesi gerekiyor. 'Ben iyiyim, bana bir şey olmaz.' diye bir şey yok. Kimde ne etkiler bıraktığı belli değil."

Koyuncu, hastanede yoğun bakım sürecinin ağır geçtiğini belirterek, "En kolay aldığım nefes, alamadığım nefese dönüştü. Rehabilitasyon sürecinde evde yürürken bile zorlanıyordum. Günlük aktivitenizi bile yapamaz konuma geliyorsunuz. Artık belli bir süre işe bile dönemeyeceğimi düşündüm. Çok stres yaşadım." ifadelerini kullandı.

Aradan üç ay geçmesine rağmen hala tam olarak kendine gelemediğini anlatan Koyuncu, "Belli oranda nefes darlığım var. Nörolojik etkilerin ne kadar olacağı belli değil. Unutkanlıklarım var. Bazı şeyleri unutuyorum ve eskisi gibi değilim." diye konuştu.

Sosyal medyada hastalığı önemsemeyenleri ve olmadığını iddia edenleri görünce çok şaşırdığını dile getiren Koyuncu, şunları söyledi:

"Böyle bir hastalığın olmadığını iddia edenleri görünce çok şaşırıyoruz. Hastalık gümbür gümbür geliyor ve çok tehlikeli bir durum. Belli bir algoritma takip etmiyor ve kimde ne etki bıraktığı belli değil. Sadece kendimiz için değil, yakınlarımız için de önemli. Doktor arkadaşımızın Kovid'den öldüğünü gördüm, yakınlarımızı kaybediyoruz. Bunun tek yolu aşı olana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. İnsanlardan sabretmelerini ve dikkat etmelerini istiyorum. 'Bana bir şey olmaz' demekle korunulmuyor. Sadece kendisi için değil, ailesi, yakınları, çocukları için, herkes için herkes dikkat etmeli. Yaşlıları ve kendimizi korumamız lazım. Ne kadar sürerse sürsün sosyal mesafe kurallarına uymamız lazım. Bu çok ciddi bir süreç."

"Vücut fonksiyonlarının yavaş yavaş tükendiğini görüyorsunuz"

Koyuncu, psikolojik olarak ölüm korkusunun hastalık sürecinde üst noktaya ulaştığına işaret ederek, "Bu süreç, kendimi ölüme en yakın hissettiğim an. Basit bir nefes alışverişini bile yapamadığınız zaman artık vücut fonksiyonlarının yavaş yavaş tükendiğini görüyorsunuz. Sonucunda solunum cihazına bağlı yoğun bakım ünitesi. Süreçte eşinizi, çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Anlatılamaz bir anksiyete (kaygı bozukluğu) yaşatıyor. Anksiyete devam ediyor. Kalbimde çarpıntı olduğu zaman 'Kalp krizi mi geçiriyorum?' diye kaygılarım oluyor ve bundan çıkmak mümkün değil. Merdivenleri çıkarken tıkanıyorum." dedi.

"Arkadaşlarım akciğer filmime bakmamı yasaklamıştı"

Zor bir sürecin ardından hayata yeniden döndüğünü dile getiren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımdan çıkınca çok sevindim çünkü öleceğimi düşünmüştüm. Süreci biliyordum. Akciğer filmindeki beyazlıkların artışını görünce daha çok kaygı bozukluğuna kapılıyordum. Arkadaşlarım akciğer filmime bakmamı yasaklamıştı. Kendi filmlerimle ilgilenmemi yasaklamışlardı çünkü stres faktörü de hastalığın gidişatını etkileyen faktörlerden biri. Bilinciniz açıkken iş daha zor geçiyor. Kafanızda kuruyorsunuz, 'Ne zaman öleceğim? Ne yapacağım? Eşim, dostum ailem, çocuğum ne yapacak?' Çok zor bir süreç. Hiç kimsenin böyle bir pozisyonda olmasını istemiyorum."

"Düşünmeye gerek olmadan hemen gider aşı olurum"

Koyuncu, hastalıktan mevcut şartlarda en iyi kurtuluş yolunun aşı olduğuna dikkati çekti.

Koyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşı olup bu hastalığı yaşamayacaksam hiç düşünmem. Düşünmeye gerek olmadan hemen gider aşı olurum. 'Hangisi daha tehlikeli?' diye düşündüğüm zaman hemen aşı olurum. Bu hastalığı ben yaşadım, düşmanımın bile başına gelmesin. O derece çok kötü şartlarda sıkıntı çektim. Kendi şahsi fikrim, hangi aşı olduğuna bakmadan ben olmak isterdim."

Tolga Koyuncu, aşı geldiği zaman herkese en kısa sürede aşı olmalarını tavsiye etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından filtreli maske uyarısı; ortama virüs yayıyor
13 Ocak 2021 21:19		 Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu
13 Ocak 2021 20:25
Hasta sayısı iki gündür binin altında seyrediyor
13 Ocak 2021 20:24		 Uzun süre sonra hasta sayısı 1000'in altına indi
12 Ocak 2021 19:04
Dr. Paköz: Koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebilir
11 Ocak 2021 22:22		 Ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlandı
11 Ocak 2021 22:18
Ünlü sinema oyuncusu koronavirüse yakalandı
11 Ocak 2021 22:15		 Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi
11 Ocak 2021 20:09
Günlük vakada 10 binin altında ikinci gün!
10 Ocak 2021 19:00		 Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da da tespit edildi
10 Ocak 2021 18:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:59 - Diyarbakır'da 'izole rota' olmaya aday gizli hazine: İkiz Şelale22:56 - E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj22:54 - Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı22:45 - Basit soruda elenince 'Bunu yayınlamayın' ricasında bulundu22:41 - Sanayi üretiminden 'son çeyrekte toparlanma' sinyali22:22 - Emekli polisin silahla vurduğu genç yaralandı
22:18 - 'Kovidli hastadan ücret istendiği' iddiası yalanlandı22:05 - Türkiye'nin dev kompozit tesisi Ankara'da üretime başladı22:03 - Türkiye, Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu21:52 - 'CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı'21:47 - Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü:21:46 - Ameliyatta unutulan 28 cm'lik katater operasyonla çıkarıldı
21:38 - İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında21:36 - Sivas-Tokat kara yolu kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı21:33 - Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum21:32 - Evini dersliğe çevirdi, öğrencilere yabancı dili sevdiriyor21:30 - Kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar yağışı başladı
21:29 - 'Türkiye'nin Maldivleri' 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış
Benzin, motorin ve LPG'de indirim
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avı... 1 yıl takip edildi, 5 milyon euro ile yakalandı
2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
'Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın sebebi sektör değil'
Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memur-sen'in seyyanen zam talebi 3
Stefan Zweig okurları 4
verilmiş sadakası olmak 3
Ankara da kar yağışı 5
format at düzelir 1
bilinen en kısa hikaye 1
Hiç e harfi kullanılmadan yazılan roman 5
sözlükmoderatörü 4
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 2
chia tohumu 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam