1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin çok büyük risk altında olduğunu söyledi.
 13 Ocak 2021 21:38
+Aa- Yazdır
İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin çok büyük risk altında olduğunu söyledi.

Johnson, parlamento komitesinde yaptığı açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğunu ifade etti.

Personelin üzerlerinde "muazzam" bir baskı hissettiğini vurgulayan Johnson, "Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin ne zaman aşılacağını sorarsanız, bu konuda bir öngörüde bulunamam ama şunu söyleyebilirim; yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında ve NHS üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu da mevcut karantinaya devam etmek." dedi.

- Rekor can kaybı

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1564 kişinin hayatını kaybetmesiyle "ülkede bugüne kadar günlük en yüksek can kaybı" sayısı kaydedildi.

İngiltere, 84 bin 767 can kaybıyla "Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan'dan, Türk firmalara davet
13 Ocak 2021 18:04		 ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump için azil oturumunu başlattı
13 Ocak 2021 17:48
Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp gezdi
13 Ocak 2021 16:24		 Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi
13 Ocak 2021 15:30
ABD'de Pence, Trump'ı görevden almak için adım atmayacak
13 Ocak 2021 06:22		 Sinovac için farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?
13 Ocak 2021 01:33
Almanya, aşılamayı yapamıyor, merkezler boş kaldı
12 Ocak 2021 23:24		 Trump: Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim
12 Ocak 2021 18:39
Korkutan araştırma: Koronayı yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu başladı
12 Ocak 2021 16:51		 WhatsApp için yeni iddia: Verileri Fransa ile paylaşacak
12 Ocak 2021 14:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:59 - Diyarbakır'da 'izole rota' olmaya aday gizli hazine: İkiz Şelale22:56 - E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj22:54 - Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı22:45 - Basit soruda elenince 'Bunu yayınlamayın' ricasında bulundu22:41 - Sanayi üretiminden 'son çeyrekte toparlanma' sinyali22:22 - Emekli polisin silahla vurduğu genç yaralandı
22:18 - 'Kovidli hastadan ücret istendiği' iddiası yalanlandı22:05 - Türkiye'nin dev kompozit tesisi Ankara'da üretime başladı22:03 - Türkiye, Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu21:52 - 'CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı'21:47 - Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü:21:46 - Ameliyatta unutulan 28 cm'lik katater operasyonla çıkarıldı
21:38 - İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında21:36 - Sivas-Tokat kara yolu kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı21:33 - Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum21:32 - Evini dersliğe çevirdi, öğrencilere yabancı dili sevdiriyor21:30 - Kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar yağışı başladı
21:29 - 'Türkiye'nin Maldivleri' 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış
Benzin, motorin ve LPG'de indirim
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avı... 1 yıl takip edildi, 5 milyon euro ile yakalandı
2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
'Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın sebebi sektör değil'
Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
klavyenin bozulması 1
clans of clans 1
çocuklarda takviye vitamin kullanmak 2
chia tohumu 1
tahtalı köy 2
okyanus temizleme cihazı 1
memurlar net editörleri 6
kaynatırken sütün kesilmesi 1
islam slimani 1
Yırtık Pantolon 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam