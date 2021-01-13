Kayseri-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı
Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekliyor.
|13 Ocak 2021 23:12
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Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekliyor.
Kayseri-Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır yoldan çıktı.
Refüjdeki bariyerlere sıkışan tırın dorseleri Kayseri'den Sivas'a gidiş istikametini ulaşıma kapattı.
Çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede, tırı kurtarmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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